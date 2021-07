TV namigi: Tanke meje, Iron Man 3 in Zadnje dejanje

Nedelja, 25. julija



Plezajo na navpične, gladke stene, nekateri celo brez varovalne vrvi. Plezajo po ledu ali skalah, ki se pnejo nad morjem. Nekateri se v dolino spustijo na smučeh ali deski, drugi se z vrha poženejo s padalom ali v posebni letalni obleki. Zakaj? Samoizpolnitev, premagovanje ovir. Na najvišje vrhove se nekateri odpravijo kljub slepoti ali kaki drugi telesni pomanjkljivosti. Dokumentarni film prepleta pričevanja izvrstnih alpinistov in njihova razmišljanja o tanki meji med pogumom in morebitno usodno predrznostjo.Milijonar in osvajalec žensk Tony Stark (Robert Downey Jr.) se mora po tem, kar se je zgodilo v Maščevalcih, spopasti z najhujšim sovražnikom doslej. Smrtonosni Mandarin (Ben Kingsley) se je namreč odločil uničiti Starkov svet. Stark mora prav tako zaščititi ljubezen svojega življenja (Gwyneth Paltrow). Prisiljen se je soočiti z vprašanjem, ali obleka naredi človeka ali človek obleko. Kot pri vsakem akcijskem filmu so v Iron Manu 3 v ospredju osupljivi posebni učinki in velike akcijske scene, a film navduši tudi z vsem, kar je vmes, predvsem z nepričakovanim humorjem in odličnimi dialogi.Upokojena legenda odrskih desk sir Michael Gifford je na smrt bolan in tako nemogoč, da je z doma pregnal že veliko negovalcev. Nekega dne njegova zaskrbljena hči zaposli novinko, ki se je želi sir Michael na vsak način znebiti. Toda Dorottya, mlada igralka madžarskega porekla, se mu postopoma prikupi s svojo nabritostjo in vztrajnostjo. Potem ko mu razkrije, da želi igrati Shakespeara, se sir Michael po dolgem času še sam zagreje za nastopanje v gledališču, drug drugemu pa postaneta sogovornika in zaveznika. Predvidljivo zgodbo preseže vrhunska igra obeh protagonistov.