TV namigi: Tekač in Spider-Man: Vrnitev domov

Sobota, 24. julija

Tekač: TV SLO 1 ob 20.20

Spider-Man: Vrnitev domov: Pop TV ob 20.00

Tom Holland Foto Press



Vsota vseh strahov: Kino ob 20.00

Jesse Owens se že v mladosti dokazuje kot izjemen športnik, toda zaradi temne polti je v ZDA velikokrat žrtev rasnega razlikovanja. Pod svoje okrilje ga vzame trener Larry, ki ga začne pripravljati na olimpijske igre. Kljub številnim rekordom se Jesse še vedno čuti potisnjenega ob stran, zato se mora odločiti, ali naj kot športnik odpotuje na olimpijske igre ali pa pokaže solidarnost z drugimi zatiranimi temnopoltimi Američani in tekmovanje bojkotira. Znani so dosežki Owensa na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 pred očmi Adolfa Hitlerja, film pa prikaže njegovo pot do tja. Povsem soliden biografski film, a brez pravih presežkov.Spiderman se vrača. Navdušen nad vsem, kar je doživel z Maščevalci, se mladi Peter Parker vrača domov k teti May, kjer je tudi pod budnim očesom novega mentorja Tonyja Starka. Peter se skuša vrniti k normalnemu vsakdanjemu življenju, čeprav mu to preprečuje misel, da se mora še vedno dokazati kot pravi superjunak. Mogoče bo pravi trenutek za to nastopil veliko prej, kot si Peter misli, potem ko se v mestu pojavi nov zlikovec, Vulture. Zelo soliden stripovski akcijski film, ki bo navdušil ljubitelje žanra, predvsem mlajše. Film je tudi poln nepričakovanih referenc.Agent Cie Jack Ryan se znajde sredi politične krize med Ameriko in Rusijo. Ko izvolijo novega ruskega predsednika, ameriške obveščevalne službe ne vedo prav dobro, kakšno mnenje naj si ustvarijo o njem. Gre za miroljubnega politika ali pohlepnega skrajneža? Medtem v nekem ameriškem velemestu raznese jedrsko bombo in med ranjenimi je tudi predsednik.