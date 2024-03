TV namigi: tete detektivke ter sadistične in politične igirce

Petek, 22. marca

Kraljice kriminalk (Premeira): Star Crime ob 22.00

Queens of Mystery. VB, 2019. 1. sezona. 1 in 2/6. Režija: Ian Emes. Igrajo: Erica English, Jemma Amos, Grace Sheppard, Siobhan Redmond, Julie Graham. TV-serija. 60 min.

Beth, Cat in Jane Stone so pisateljice kriminalk in sestre, katerih zasebna življenja pridejo navzkriž s poklicnimi. Z nečakinjo Mattie, ki je bila pred kratkim povišana v višjo kriminalistko, bodo združile moči in sposobnosti prepoznavanja zločincev, da bi rešile zločine.

Ko detektivko Matilda »Mattie« Stone pošljejo v njen domači kraj Wildemarsh, jo šef strogo opozori, da njeno delo ne bo zahtevalo pomoči njenih tet. A tete si seveda ne morejo pomagati, še posebej ker se umor zgodi ravno na lokalnem festivalu piscev kriminalk ... Ne glede na to, koliko primerov pa ženske rešijo, jih še vedno preganja skrivnostno izginotje Matildine mame.

Prvo sezono serije sestavljajo tri zgodbe, od katerih vsaka traja dve epizodi.

Športni namigi Alpsko smučanje. Superveleslalom (Ž). Svetovni pokal, Saalbach: TV SLO 2 ob 9.55

Svetovni pokal, Saalbach: TV SLO 2 ob 9.55 Alpsko smučanje. Superveleslalom (M). Svetovni pokal, Saalbach: TV SLO 2 ob 11.25

Svetovni pokal, Saalbach: TV SLO 2 ob 11.25 Smučarski poleti (M). Posamična tekma. Svetovni pokal, Planica: TV SLO 2 ob 14.30

Smešne igre: TV SLO 1 ob 23.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Funny Games. Avstrija, 1997. Režija: Michael Haneke. Igrajo: Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Arno Frisch, Frank Giering. Krim. 105 min.

Smešne igre. Foto TVS

Bogata družina se vseli v idilično počitniško vilo na robu avstrijskega jezera. Hišo obiščeta neznanca, ki se predstavita kot Peter in Paul. Družinske člane Anno, Georga in Georga mlajšega ugrabita in se z njimi igrata sadistične igrice. Te so toliko bolj neznosne, ker se ugrabitelja vedeta, kot da igrata v računalniški simulaciji.

Prva uspešnica in eden najbolj provokativnih filmov avstrijskega režiserskega mojstra Michaela Hanekeja. Glavna tema je sadistično nasilje, ki ima v sodobnih medijih pogosto razvedrilen namen. Haneke pa je dejal, da je želel posneti film, v katerem bi bilo nasilje enkrat za spremembo zares neužitno.

Pet minut pred filmom bo na sporedu oddaja Televizorka, v kateri bo gostja filmska kritičarka in urednica filmskega programa v Slovenski kinoteki, Anja Banko.

Elizabeta: Pop TV ob 23.30

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Elizabeth. VB, 1998. Režija: Shekhar Kapur. Igrajo: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Christopher Eccleston, Joseph Fiennes. Zgodovinska drama. 124 minut.

Elizabeta. Foto Pop TV

Šestnajsto stoletje. Pripoved se začne, ko je na prestolu Elizabetina katoliška polsestra Mary (Kathy Burke). Elizabeta (Cate Blanchett) je protestantka, zato jo hočejo nasprotniki usmrtiti, ko pa Mary umre, zasede njen prestol, vendar je njeno vladanje zelo težavno. Na dvoru ima sovražnike, poleg tega je pod pritiskom, da se mora poročiti ter roditi naslednika. Še najbolj bi ji koristila poroka s francoskim vojvodo ali španskim kraljem ...

Čeprav bi zgodovinarji v filmu našli marsikatero netočnost, to ljubiteljev prigod angleške monarhije v 16. stoletju ne bo motilo. Navduši tudi igra Blanchettove, ki je zaradi z oskarjem nagrajene maske celo videti povsem takšna kot Elizabeta.