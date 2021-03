TV namigi: Tisti, ki delajo, Čarobni trenutki glasbe, Planica

Sreda, 24. marca

Tisti, ki delajo: TV SLO 1 ob 20.05

Čarobni trenutki glasbe – Anne-Sophie Mutter in Herbert von Karajan: TV SLO 2 ob 20.30

Smučarski poleti (M): TV SLO 2 ob 15.30

Frank je odločen, samodiscipliniran moški, ki je vse svoje življenje posvetil delu in si je pot navzgor tlakoval sam. Ne glede na vreme, okoliščine ali čas, je Frank stalno na telefonu in usmerja ali organizira tovorne ladijske prevoze. Zdi se, da je tak način življenja pustil posledice tudi v njegovem odnosu do družine, ki ni najbolj čustven …Potem se zgodi še izredni dogodek v podjetju, zaradi katerega se mora Frank odzvati hitro in brezkompromisno. Zdi se, da njegova odločitev pretrese vodstvo podjetja, ki se odloči, da ga odpusti …V oddaji iz serije, ki predstavlja glasbene čarobne trenutke, ki so pritegnili ves svet in ostali nepozabni do danes, predstavljajo vrhunec partnerstva med violinistko Anne-Sophie Mutter in dirigentom Herbertom von Karajanom. Ta čarobni trenutek se je zgodil za zaprtimi vrati, priča so mu bili le glasbeniki in ekipa s kamerami, ki jo je organiziral in plačal Karajan sam.Nastal je edinstveni posnetek Beethovnovega violinskega koncerta, ki je bil javnosti na voljo šele po Karajanovi smrti.S kvalifikacijami se začenja sklep tekmovanja za smučarske skakalce. V četrtek bo na sporedu prva od kar treh posamičnih tekem v smučarskih poletih (poleg četrtka še v petek in nedeljo), v soboto pa bo še ekipna tekma letalcev. Četrtkova tekma bo namreč nadomestila polete, ki bi morali biti v Vikersundu, a so žal odpadli.Veliki skakalni globus je sicer že osvojil Norvežan Halvor Egner Granerud.