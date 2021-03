TV namigi: Tomb Raider, Novo življenje in Ujemi me

Sobota, 6. marca





Laro Croft spoznamo kot mlado žensko, ki kot dostavljavka na kolesu kraljuje ulicam vzhodnega Londona. Stara je 21 let, zanemarja študij in se brani, da bi prevzela podjetje svojega očeta, ki je pred sedmimi leti izginil brez vsakršne sledi. Vendar Lara noče verjeti, da je mrtev, zato se odpravi po njegovih zadnjih sledeh. A Lara ni edina, ki ga išče ...Nova filmska različica kultne junakinje videoiger je čisto spodobno odigrana in tudi akcijske scene so dovršene, a zgodba je žal banalna in nezanimiva, tako da gre še za en generičen akcioner.Marion ne ljubi več moža, s katerim imata majhnega sina, zato moža zapusti. Hoče zaživeti na novo, noče več družinske rutine, ki obljublja varnost, a tudi čustveno otopelost. Čeprav jo je strah in se težko odloči, na koncu le zbere pogum in naredi korak, ki je za ženo in mati dokaj nevsakdanji. Ker je brez službe, mora najprej urediti življenjske razmere, da bo lahko odpeljala sina, ki je ostal pri očetu.Po naključju se Marion zaposli pri Dominiquu, lastniku restavracije, ki ima podobno težavo. Njegova žena se trudi v njem znova prebuditi strast, vendar se Dominique zaljubi v Marion.Frank Abagnale Jr. je kljub rosnim letom eden najuspešnejših prevarantov. Frank se brez težav izdaja za zdravnika, odvetnika ali pilota. Prav tako je nadarjen ponarejevalec in si s ponarejenimi čeki prisvoji milijone.Sčasoma pritegne pozornost agenta FBI Carla Hanrattyja, ki hoče pretkanega zločinca ujeti in pripeljati pred sodišče. Toda Frank je vedno korak pred Carlom, zato se njuna izzivalna igra mačke in miši vleče več let.