TV namigi: Trigrad, Gozd bratov Grimm in Marly-Gomont

Nedelja, 1. maja

Trigrad: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. 1/8. Režija: Sonja Prosenc. Igrajo: Marko Mandić, Katarina Stegnar, Suzana Krevh. Nad. 50 min.

Trigrad je odročna vas v Julijskih Alpah, kjer je glavno bogastvo gozd. Les ni le temelj lesarske industrije, od katere je odvisno blagostanje vasi, ampak ima tudi višji pomen.

Je kraj, v katerem se skrivajo skrivnostne in svete moči. V tem mističnem okolju sledimo zgodbi glavnega protagonista Črta, ki je še kot otrok zapustil rodno hribovsko vas, ter se po dolgih letih odsotnosti kot uspešen arhitekt vrnil nazaj z namenom prodati gozd, ki ga je podedoval po pokojnem očetu. Ob vrnitvi se glavni lik srečuje z nenavadnimi dogodki, meja med resničnostjo in domišljijo pa se čedalje bolj briše ..

Gozd bratov Grimm: kako se rodijo pravljice: TV SLO 2 ob 20.00

Grimm's Forest - The Nature of Fairy Tales. Nem., 2021. Režija: Almut Hauschild. Dok. odd. 60 min.

Brata Grimm sta ustvarila pravljično podobo gozdov in njihovih skrivnostnih prebivalcev, ki še danes buri domišljijo. Zbirala sta legende in pripovedke, ki so stoletja živele med ljudmi, jim vdihnila svež pomen in pečat svojega časa. In kaj se skriva za srhljivim čarom gozda?

Če vzamemo za primer volka iz Rdeče kapice, ki je simbol inteligentnega, a zlobnega človeka. Hkrati pa ponuja podobo volka samotarja, čeprav so volkovi v resnici visoko socialna bitja, ki živijo in lovijo v tropih.

Dobrodošli v Marly-Gomontu: TV SLO 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bienvenue à Marly-Gomont. Fr., 2016. Režija: Julien Rambaldi. Igrajo: Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli, Médina Diarra, Rufus. Drama. 95 min.

Leta 1975 je Afričan Seyolo Zantoko, študent medicine iz Kinšase ob reki Kongo, diplomiral v Franciji. Čeprav je imel obljubljeno službo zasebnega zdravnika pri afriškem diktatorju, je raje ostal v Franciji in sprejel prakso vaškega zdravnika.

K njemu se je kmalu preselila afriška družina, vsi so se veselili življenja v Parizu, zato so bili nemalo razočarani, ko jih je pričakala »mokra in blatna« vas. Vaščani so se »črnega doktorja« najprej bali, saj takega pred tem še ni bilo v vasi. Toda Seyolo je odločen, da bo uspel ...