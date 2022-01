TV namigi: Učna ura, Molekula življenja in Zapornik za vedno

Četrtek, 28. januarja

Učna ura – nemška generacija Z in holokavst: TV SLO 2 ob 20.05

The Lesson. Nem., 2020. Režija: Elena Horn. Dok. film. 60 min.

Dokumentarna oddaja nazorno prikaže, kako se današnji najstniki v Nemčiji v okviru javnega šolstva spopadajo s strahotami holokavsta in druge svetovne vojne.

Avtorji so pet let sledili odraščajočim mladostnikom in spremljali njihovo doživljanje, ponotranjenje ali nasprotovanje ustaljenim družbenim vzorcem, saj marsikje družba nacizma ne zavrača, skrajna desnica in ksenofobija se celo krepita, zgodovinski spomin na preteklost države pa je precej razklan.

Nove skrivnosti molekule življenja: TV SLO 2 ob 19.05

Les nouveaux secrets de notre hérédité. R ežija: Laurence Serfaty. Dok. odd. 60 min.

Nove skrivnosti molekule življenja Foto Tv Slo

V biologiji se je zgodila revolucija, ki je zamajala naš pogled na evolucijo in delček naše dednosti. Kdo smo v resnici? Je imel Darwin prav? Naši geni ne povedo vsega, so namreč pod vplivom mehanizmov, ki so jih pred nedavnim odkrile številne mednarodne ekipe. To je zora nove znanosti, epigenetike.

Zakaj neka čebela z enakimi geni postane kraljica in ne navadna delavka? Zakaj so dvojčki včasih tako različni? Eden ima na primer kronično bolezen, drugi pa je odličnega zdravja. Epigenetika zna odgovoriti na ta vprašanja.

Zapornik za vedno: HBO ob 21.25

The Forever Prisoner. ZDA, 2021. Režija: Alex Gibney. Dok. film. 115 min.

Zapornik za vedno Foto HBO

Dokumentarec priznanega režiserja Alexa Gibneyja pripoveduje srhljivo zgodbo o Abuju Zubaydahu. Zubaydah je bil prvi kandidat nove posebne metode t. i. »okrepljene tehnike zasliševanja« pri Cii, ki so jo šele veliko pozneje nekateri posamezniki zunaj agencije identificirali kot mučenje.

Zubaydaha niso nikoli uradno obtožili zločina ali mu dovolili podvomiti v njegovo zaprtje in obtičal je v kafkovskih vicah zloglasnega zapora Guantánamo Bay kot v posmeh idealom o pravičnosti in enakopravnosti v ZDA.