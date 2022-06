TV namigi: Uničenje in Nekropola

Ponedeljek, 13. junija

Uničenje: Kanal A ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Demolition. ZDA, 2015. Režija: Jean-Marc Vallée. Igrajo: Jake Gyllen- haal, Naomi Watts, Chris Cooper, Judah Lewis, C.J. Wilson. Kom. 115 min.

Davis Mitchell, uspešni investicijski bančnik iz moderne vile v predmestju, žaluje za soprogo, ki je umrla v tragični prometni nesreči. Njen oče in njegov nadrejeni v podjetju Phil ga spodbuja, da bi se čustveno in umsko čim prej pobral, vendar se Davisu vztrajno ruši življenje. Kar se začne kot pritožba podjetju z avtomati za prigrizke, se kmalu spremeni v niz izpovednih pisem, s katerimi Davis blaži stisko. Ta končno pritegnejo pozornost uslužbenke za podporo kupcem Karen, ki ima prav tako svoj delež čustvenih in finančnih bremen.

Nekropola: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2010. Predstava 55 min.

Slovenski pisatelj Boris Pahor je s svojim romanom Nekropola dosegel svetovno slavo. Pripoved o grozotah druge svetovne vojne, zgoščena v popisovanje življenja v koncentracijskem taborišču, je tako pretresljiva, da je preprosto morala najti svoj prostor tudi med bralci velikih kultur. Režiser Boris Kobal je Pahorjev roman priredil za gledališče; v predstavi je ohranil vse temeljne poteze Pahorjevega romana, ki v zgodbi sopostavlja zločinski sistem in posameznika, ki skuša ob vsej grozljivosti ohraniti vero v smiselnost preživetja. TV adaptacija uprizoritve, v kateri glavno vlogo odigra Pavle Ravnohrib, je delo Tomaža Burlina.

Preiskovalci na delu: NCIS Havaji: FOX ob 21.00

NCIS: Hawai'i. ZDA, 2021. 1. sezona. 1/22. Režija: Larry Teng. Igrajo: Enver Gjokaj, Pedro Lemus Jr., Josh Squire, Erica Wong, Danielle Zalopany. Akc. nan. 60 min.

Uspešna franšiza se nadaljuje na zapeljivih obalah kjer je Jane Tennant uspelo postati vodilna ženska in posebna agentka, odgovorna za NCIS Pearl Harbor. To ji je uspelo s trmoglavostjo v sistemu, ki jo je stalno potiskal nazaj. Skupaj z neomajno ekipo strokovnjakov usklajuje dolžnosti do družine in države, medtem ko preiskujejo hude zločine, ki vključujejo vojaško osebje, nacionalno varnost ...