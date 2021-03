TV namigi: V petek zvečer, Potres in Vsi se imenujejo Ali

Petek, 12. marca

V petek zvečer: TV SLO 1 ob 20.00

Potres: TV SLO 2 ob 20.05

Potres Foto Tv Slo Foto Tv Slo

Vsi drugi se imenujejo Ali: TV SLO 1 ob 23.10

Vsi drugi se imenujejo Ali Foto Tv Slo

V petek zvečer je nova glasbeno-razvedrilna oddaja, ki obljublja dobro uro zabave, glasbe, humorja in tekmovalnosti.V prvi oddaji bosta sodelovali ekipa šarmerjev (Rok Ferengja, Anej Piletič in Nika Zorjan) ter ekipa veseljakov (Oto Pestner, Dejan Vunjak in Lucija Selak). Pomerili se bosta v štirih zabavnih igrah iz 30-letne zgodovine slovenske glasbe. Za dobro vzdušje bo skrbel 10-članski spremljevalni band, ki bo izvajalce različnih glasbenih zvrsti spremljal v živo. V humornih prizorih bomo spoznali Maria Ćulibrka, Miho Brajnika in Jerneja Kogovška. V oddaji bodo na odru še BQL, Vikend, Ivan Hudnik, Erosi, Jernej Tozon, Matija Bizjan, Gregor Gramc, Dejan Potočnik ter člana zasedbe MI2.Atraktiven, visokoproračunski film katastrofe je nadaljevanje filma Val, ki je pred leti dokazal, da se lahko velikih projektov lotevajo tudi manjše kinematografije.Tri leta po katastrofi Kristian živi sam v Geriangerju, žena se je z otrokoma odselila v Oslo, kjer je dobila službo v ekskluzivnem hotelu Radisson. Kristiana obišče hčerka Julia, vendar ne zdrži več kot en dan, saj je oče povsem obseden z žrtvami cunamija. Kmalu zatem v sumljivi nesreči v predoru blizu Osla umre Kristianov prijatelj, prav tako geolog, ki je raziskoval nenavadne vibracije pod mestom. Vse kaže, da je zaradi premikanja tektonskih plošč ogroženo življenje več kot milijona ljudi.Zgodba se dogaja kmalu po terorističnem napadu v Münchnu leta 1972, ko je v zahodni Nemčiji strah pred priseljenci prerasel v rasizem.Čistilka Emmi v gostilni spozna arabskega priseljenca Alija. Je ena redkih Nemk, ki nima predsodkov do priseljencev, zato se ji ne zdi nič narobe, da Alija, ki se ji zdi prijeten, povabi k sebi na pijačo in mu ponudi prenočišče. Čez noč se zaljubita in se kmalu poročita, a okolica se na njuno zvezo odzove strupeno.