TV namigi: V vrtincu ljubezni, Hologram za kralja, Dinastija

Ponedeljek, 9. maja

V vrtincu ljubezni: TV SLO 2 ob 19.00

Sturm Der Liebe: Ein romantischer Traum. Nem., 2020. 1/251. Režija: Stefan Jonas. Igrajo: Dirk Galuba, Sepp Schauer, Antje Hagen, Joachim Lätsch, Mona Seefried. Telenovela. 60 min.

Dogajanje nemške telenovele je postavljeno v okrožje Bad Tölz-Wolfratshausen, v namišljeni kraj Bichlheim ob vznožju Alp, kjer stoji idilični hotel Knežji dvor. V središču dogajanja je ljubezenska zgodba med Franzi in Timom, ki se srečata povsem po naključju

Franzi se pokvari kolo in mimo prijezdi skrivnostni moški, za katerega se izkaže, da je Tim, izgubljeni sin lastnika hotela Christopha Saalfelda. Timova vrnitev ne razburka le Franzinega življenja, ampak celotno družino Saalfeld. Tim ima brata dvojčka Borisa, s katerim sta si na videz zelo podobna, a značajsko zelo različna ...

Hologram za kralja: TV SLO 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

A Hologram for a King. ZDA, 2016. Režija: Tom Tykwer. Igrajo: Tom Hanks, Alexander Black, Sarita Choudhury, Sidse Babett Knudsen, Tracey Fairaway. Kom./drama. 105 min.

Hologram za kralja Foto Tv Slo

Film je adaptacija romana pisatelja Dava Eggersa.

Štiriinpetdesetletni Alan je ostal brez službe, zapustila ga je žena in ne more plačati šolnine svoji hčerki. Nakopičene težave skuša rešiti s poslovnim potovanjem v arabsko puščavo, v »gospodarsko mesto«, kralja Abdulaha. Alan želi kralju prodati telekonferenčni sistem nekega ameriškega informacijskega podjetja. Ko se pojavi na kraju sestanka, kralja posel ne zanima več. Alan je obupan, ne ve, kaj bi … Spoprijatelji se z Jusefom, mladim šoferjem, ki mu predstavi državo in vsa protislovja sodobnega in tradicionalnega sveta …

Dinastija: Fox Life ob 21.00

Dynasty. ZDA, 2021. 4. sezona. 1/22. Režija: Michael A. Allowitz. Igrajo: Robert Christopher Riley, Kurt Yue, Elizabeth Gillies, Grant Show, Sharon Lawrence. TV-serija. 60 min.

Dinastija Foto Fox

Družino Carrington čakajo novi nizki udarci. Fallon je nekako preživela dekliško zabavo v finalu tretje sezone, zdaj pa se samo želi poročiti z Liamom in imeti lepo, umirjeno življenje.

Lepo in umirjeno – to nista besedi, ki se običajno povezujeta s Carringtonovi, in tudi to sezono se ne bosta, saj se bo srečni par soočal s še večjimi izzivi.