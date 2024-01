TV namigi: zadnji Rambo, Kajzer je tokrat kriminalist in o žici

Nedelja, 21. januarja

Rambo: Do zadnje kaplje krvi (Premiera): Planet Tv ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Rambo: Last Blood. ZDA, 2019. Režija: Adrian Grunberg. Igrajo: Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Louis Mandylor, Joaquín Cosio. Akc. film. 120 min.

Akcijski triler je peti del filmske franšize o Johnu Rambu, samotarskem in zakrknjenem ameriškem junaku.

Enajst let po dogodkih iz četrtega filma, vietnamski veteran John Rambo živi v Bowieju v Arizonu, na ranču svojega pokojnega očeta s svojo staro prijateljico in nečakinjo Gabrielle. A Gabrielle bi rada spoznala svojega očeta in ko izve, da je v Mehiki se skrivaj odpravi tja. Ko jo tam ugrabijo, se ponjo odpravi Rambo.

Kritiki so se jezili zaradi slabega scenarija pretiranega nasilja in rasističnega odnosa do Mehičanov, a pohvalili Stallonejovo igro.

Življenja Tomaža Kajzerja: Vija vaja: TV SLO 1 ob 20.20

Slo., 2023. 3/5. Režija: Peter Bratuša. Igrajo: Matija Vastl, Lotos Vincenc Šparovec, Robert Prebil, Mojca Funkl, Marinka Štern, Katarina Čas, Primož Pirnat, Jernej Kogovšek. Nad. 60 min.

Tomaž Kajzer je tokrqat kriminalist, specialist za poligraf. Foto TVS

»Moje ime je Tomaž Kajzer. Sem kriminalist, specialist za poligraf.” Ko najdejo truplo 8-letne deklice, si Kajzer s celotno policijsko ekipo prizadeva razrešiti kruti umor, ki pretrese tudi njega.

Pogovor pri družini umrle deklice je boleč in težaven, še posebej z očetom. Policija identificira osumljenca in zdi se, da je rešitev blizu. Vendar poligraf ne pokaže ničesar. Zaradi pomanjkanja dokazov so osumljenca primorani izpustiti. Novica odjekne v javnosti, saj to pomeni, da je storilec okrutnega umora še vedno na prostosti. Policija je spet na začetku. Ko pa izpuščenega osumljenca najdejo mrtvega, se zdi, kot da je usoda poskrbela za kazen. Ali je res?

Žica (Premiera): TV Slo 1 ob 22.25

Koprod., 2021. Režija: Tiha Gudac. Dok. film. 90 min.

Žica. Foto TVS

Slovensko in hrvaško prebivalstvo ob reki Kolpi so težke življenjske razmere od nekdaj združevale. A s postavitvijo žičnate ograje, ki naj bi preprečevala prehod migrantom, se je običajni način življenja ljudi ob slovensko-hrvaški meji ustavil.

V čudoviti dolini reke Kolpe se tako vzpostavlja povsem nova dinamika človeških odnosov. Na meji se dviguje žičnata ograja ter povečuje prisotnost policijskih in vojaških mejnih patrulj, ki lovijo migrante in begunce pri prečkanju Kolpe na poti v zahodno Evropo. Ob tem se na območju pojavljajo samooklicani varuhi meje in aktivisti za človekove pravice, lokalno prebivalstvo pa se spopada z iskanjem načina, kako preživeti in ohraniti vezi.