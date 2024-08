TV namigi: Zakon in nered, drama iz Patagonije in pekel v morju

Torek, 27. avgusta

Zakon in nered (Premiera)

Star Crime ob 22.00

Mercato. Fr., 2024. 1/8. Igrajo: Arnaud Ducret, Manon Azem, Foued Nabba, Elodie Varlet. Hum. miniserija. 60 min.

Policist Thomas Chevalier je slučajno na letališču, ko v Francijo prispe novi brazilski nogometaš Brandaninho, zvezdniški rekrut nogometnega kluba Olympique iz Marseilla.

Birokratski policaj, ki je imel doslej zgledno kariero, je prisiljen posredovati, ko norec napade nogometaša z nožem. A pri tem ponesreči poškoduje nogometaša in poruši marsejske sanje, preden se sploh začnejo. Ta polom se konča z disciplinskim ukrepom: nemudoma ga premestijo na najhujšo možno lokacijo za pariškega policaja – v Marseille.

Joel

TV SLO 2 ob 21.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Joel. Arg., 2018. Režija: Carlos Sorin. Igrajo: Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera, Ana Katz, Gustavo Daniele. Drama. 105 min.

Joel. Foto TVS

Cecilia in Diego sta se pred kratkim preselila v odmaknjeno mestece v argentinski Patagoniji. Ona je učiteljica klavirja, on dela v lesni industriji. Ker ne moreta imeti otrok, sta se prijavila na posvojitveni seznam in čakata že kar nekaj časa. Ko končno tudi zanju prispe dobra novica, ki ji je ime Joel, sta vznemirjena, a srečna.

Toda v socialnem centru jima povedo, da je Joel star že devet let, da je najprej živel z babico, nato ga je prevzel stric, ki je končal v zaporu. Par otroka vseeno vzame in se po tihem že veseli novega družinskega življenja. A mine le nekaj dni, ko Cecilio pokličejo v šolo, češ da se Joel pred sošolci hvali z mamili. Med starši v majhnem mestu završi.

Film je napeta družinsko-socialna drama, ki se dogaja med slikovitimi zasneženimi pejsaži zimske Patagonije.

2. svetovna vojna: Pekel v morju: Na robu preživetja (Premiera)

National Geographic ob 21.00

WW2 Hell Under the Sea: Edge of Survival. ZDA, 2023. 4. sezona. 1/6. Dok.-igrana serija. 60 min.

2. svetovna vojna: Pekel v morju: Na robu preživetja. Foto National Geographic

Serija opisuje bitko pod morsko gladino, ki se je odvijala v času 2. svetovne vojne. Strokovnjaki, arhivski posnetki in dramatizirani prizori pojasnijo tehnologijo in taktiko vojskovanja s podmornicami.

V prvi epizodi prikažejo, kako bomba poškoduje ameriško podmornico in se posadka sooča z nenadzorovanim potopom in strupenim požarom.