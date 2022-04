TV namigi: Zapisano z ognjem, Časovni agent in Upokojeni

Nedelja, 10. aprila

Zapisano z ognjem: TV SLO 1 ob 22.40

Writing With Fire. Indija, 2021. Režija: Sushmit Ghosh. Dok. odd. 65 min.

V Indiji že tisočletja vztraja sramotna kastna družbena ureditev, po kateri se ljudje delijo na štiri stanove oziroma kaste. Daliti pa veljajo za tako »nečiste«, da se mednje sploh ne uvrščajo, so t. i. nedotakljivi. Podvrženi so nenehni diskriminaciji in pogosto tudi nezaslišanemu nasilju. Še posebej težko je dalitskim ženskam.

Dokumentarna oddaja prinaša zgodbo o edinem časopisu v Indiji, ki ga ustvarjajo prav one – oborožene s pametnimi telefoni, opozarjajo na najbolj pereča vprašanja, ki razžirajo Indijo, in rahljajo globoko ukoreninjene družbene vzorce.

Časovni agent: Kanal A ob 21.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Predestination. Avstral./ZDA, 2015. Režija: Michael Spierig. Igrajo: Ethan Hawke, Sarah Snook, Christopher Kirby, Christopher Sommers, Kuni Hashimoto. Drama. 110 min.

Časovni agent Foto Pro Plus

Film prikazuje življenje časovnega agenta, poslanega na serijo zapletenih potovanj skozi čas, s katerimi si bo zagotovil nadaljevanje svoje policijske kariere. Na svoji zadnji nalogi mora agent rekrutirati samega sebe v mlajših letih, da bi izsledil zločinca, ki se mu je izmuznil kasneje v prihodnosti. Lov se za agenta spremeni v presenetljivo in um begajoče raziskovanje ljubezni, usode in identitete ...

Film je posnet po kratki zgodbi Roberta A. Heinleina z naslovom All You Zombies.

Upokojeni, oboroženi, nevarni: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

RED. ZDA, 2010. Režija: Robert Schwentke. Igrajo: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman, Mary-Louise Parker, John Malkovich, Karl Urban, Chris Owens. Akc. film. 135 min.

Upokojeni, oboroženi, nevarni Foto Planet Tv

Nekdanji agent Cie Frank Moses živi umirjeno samsko življenje, dokler se lepega dne ne prikaže oborožena skupina, ki ga namerava ubiti.

Ker so razkrili njegovo identiteto in ker je v nevarnosti tudi življenje dekleta, Frank skliče svojo nekdanjo ekipo, ki jo sestavljajo Joe, Marvin in Victoria. Zaradi skrivnosti, do katerih so se dokopali med službovanjem, so zdaj pomembne tarče nekdanjih delodajalcev ...