TV namigi: Žarenje, Podzemlje, RTV Slovenija danes in jutri

Torek, 27. oktobra

Žarenje: TV SLO 1 ob 20.00

Etterglod. Nor., 2022. 1/7. Režija: Atle Knudsen. Igrajo: William Cyrus Estabraghi, Torbjörn Harr, Sara Khorami, Per Kjerstad. Nad. 60 min.

Ester gleda na svet pozitivno in je polna življenja. Za štirideseti rojstni dan pripravi veliko slavje, na katero so povabljeni številni prijatelji. Prav na dan, ko je hiša polna gostov in je praznovanje v polnem zamahu, izve za rezultat zdravstvenih preiskav, ki je vse prej kot dober. Ker ne želi pokvariti prazničnega razpoloženja, se odloči, da prijateljem novice še ne bo razkrila. Vendar po nerodnosti vsi povabljenci slišijo njen pogovor z možem in izvejo, da ima Ester raka. Ta ne obupa, pogumno se spopade z boleznijo, pri tem pa jo vodi načelo, da nekega dne res vsi umremo, vse preostale dni pa živimo!

Podzemlje: Kino ob 20.00

VIKEND - Underverden - Podzemlje Foto Tvspored-service Tvspored-service

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Underverden. Dan., 2017. Režija: Fenar Ahmad. Igrajo: Dar Salim, Stine Fischer Christensen, Ali Sivandi, Dulfi Al-Jabouri, Jakob Ulrik Lohmann. Akc. film. 130 min.

Zgodba govori o uspešnem srčnem kirurgu Zaidu (Dar Salim), ki je iz Iraka emigriral na Dansko, kjer zdaj živi v razkošnem stanovanju in z dekletom pričakuje otroka. Nekega večera ga obišče brat Yasin, ki ga prosi za denar, vendar ga Zaid zavrne. Kmalu zatem najdejo Yasina pretepenega do smrti, Zaida pa prevzame občutek krivde. Ko njegova krivda preraste v bes, Zaid postane maskirani maščevalec in se poda v kriminalno podzemlje, da bi maščeval bratovo smrt. Film, ki po vsebini spominja na Maščevalca, po videzu pa na Vožnjo Nicolasa Windinga Refna.

RTV Slovenija danes in jutri: TV SLO 1 ob 20.55

Slo., 2022. Vodi: Vida Petrovčič. Javna razprava o delovanju RTV Slovenija. 75 min.

RTV Slovenija je v začetku septembra objavila, da odpira javno razpravo o predlogu novega zakona o RTV Slovenija in ljudi poziva, naj prispevajo svoja mnenja in vprašanja. Odgovore bodo skušali podati v petih tematskih oddajah. V prvi bodo odgovarjali na naslednja vprašanja: Kakšne spremembe prinaša novi zakon o RTV Slovenija? Je čas za dvig RTV-prispevka? Katere programske vsebine gledalci pogrešajo? Ali RTV izpolnjuje svoje poslanstvo – biti neodvisen, objektiven, pluralen?