TV namigi: Zgodba gospoda P. F., Hiša iz kart In Tednik

Ponedeljek, 10. januarja



Zgodba gospoda P. F.: TV SLO 2 ob 17.25



Hiša iz kart: POP TV ob 22.45

Hiša iz kart Foto Pro Plus





Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Tednik Foto Igor Mali

Skrivnostni šarmantni gospod P. F., protagonist tega celovečernega filma, je športnik, izumitelj, lastnik preko 400 patentov, svetovljan, ki mu življenje v mondenih Kitzbühlu, Bernu, Monte Carlu, Badkleinkirchnu, Davosu, Abanu, Montreuxu, Firencah, Zürichu in Bledu ni bilo tuje.Izumiteljstvo je zaznamovalo njegovo življenjsko pot in njegova zvedavost in svetovljanski duh sta ga kmalu zvabila v Švico, kjer je izumitelj P. F. šele prav zaživel. Zelo hitro se je znašel med evropsko bogataško smetano, ki ga je sprejela za svojega. Kralji, paše, bankirji so mu postali prijatelji. Bil je milijonar, ki so ga imeli za milijarderja, in je tudi živel kot milijarder.Zadnja sezona serije, ki razkriva pohlep in korupcijo v današnjem Washingtonu, je bila hkrati tudi prva brez Kevina Spaceyja, ki je igral Franka Underwooda, nekdanjega predsednika ZDA.Claire Underwood je postala prva ženska predsednica Združenih držav, potem ko je njen zdaj že pokojni mož Frank odstopil s položaja. Claire se tako v Beli hiši kot zunaj nje sooča s pritiski in z grožnjami. Vplivne elite, na čelu katerih sta Annette Shepherd in njen brat Bill, skušajo vplivati nanjo in jo uničiti, Claire pa se trudi uveljavljati svojo avtoriteto in hkrati ubežati moževi senci.Sprehod na osamljeni poti brez maske – 400 evrov, sprehod v centru mesta z dežnikom z napisom – 400 evrov. Gre za smiselno kaznovanje ali represijo?Pogovarjali so se z iransko begunko, ki je nedavno rodila sredi gozda pod Snežnikom. Policija opaža, da proti zahodu pešači vedno več družin in otrok brez spremstva. Njihove izkušnje na Balkanski poti so zaznamovane z nasiljem, mrazom in lakoto.Znan slovenski pevec si je vtetoviral podobo svoje žene, mlado dekle pa na roko obraz mehiške igralke. Zakaj se ljudje odločajo za tetovaže, kateri so najpogostejši motivi, kaj z njimi sporočajo?