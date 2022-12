TV namigi: Zmenek, Pokvarjena stran zakona in Indija

Sobota, 3. decembra

Kako najti zmenek za poroko: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Mike and Dave Need Wedding Dates. ZDA, 2016. Režija: Jake Szymanski. Igrajo: Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Stephen Root. Rom. kom. 135 min.

Brata Mike in Dave s svojimi lahkomiselnimi norčijami vedno znova uničita družinska srečanja. Ker se bliža poroka njune sestre, jima starši postavijo pogoj, da se je lahko udeležita le v uglajenem spremstvu. Na njun TV-oglas se odzoveta prijateljici Alice in Tatiana, ki se sprva zdita zadržani, a ko odletijo na Havaje, pride na plan njuna resnična divja narava. Pretresena Mike in Dave prvič v življenju okusita sramoto, ki sta jo običajno povzročala sama ...

Film za tiste, ki ste uživali ob Lovcih na družice, EuroTripu ali Zadetih modelih.

Pokvarjena stran zakona: TV SLO 1 ob 23.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Dragged Across Concrete. ZDA, 2018. Režija: S. Craig Zahler. Igrajo: Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles, Michael Jai White, Thomas Kretschmann. Akc. film. 160 min.

Pokvarjena stran zakona Foto Tv Slo

Izvrstna kriminalka v maniri neonoir v režiji S. Craiga Zahlerja, znanega po kultnem neovesternu Bone Tomahawk, je svetovno premiero doživela na beneškem filmskem festivalu leta 2018. Počasna drama, ki se ne zanaša na cenene vzgibe, ima pravo igralsko zasedbo, da ji uspe, kar si je zastavila – so rekli kritiki.

Zgodba je spletena okoli dveh policistov, starejšega Bretta in mlajšega Anthonyja, ki sta suspendirana zaradi medijske objave posnetka njune nasilne intervencije. Ker potrebujeta denar, se spustita v kriminalno podzemlje, s tem pa se njune težave le povečajo.

Indija skozi čas: Discovery ob 20.00

The Journey of India. ZDA, 2022. 1/6. Dok. serija. 60 min.

Indija skozi čas: Hrana Foto Discovery

Potem ko je Indija letos proslavila 75 let neodvisnosti od Združenega kraljestva, so pri Warner Bros. posneli šest epizod serije, ki bo predstavila njeno raznolikost.

Od duhovnosti do filmografije, od napredka na področju trajnostnega obnašanja do ohranjanja prefinjenega obrtniškega tradicionalnega znanja, od znane kulinarike do hitro rastoče industrije. V prvem delu se bodo posvetili hrani.