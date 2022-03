TV namigi: Znan obraz, Mali šef in Pomen Hitlerja

Nedelja, 6. marca

Znan obraz ima svoj glas: POP TV ob 20.00

Slo., 2022. Vodita: Peter Poles in Sašo Stare. Zab. odd. 150 min.

V nedeljske večere se vračajo stilske preobrazbe in pevski nastopi, oddaja Znan obraz ima svoj glas se vrača s 6. sezono in s popolnoma novimi obrazi!

Žirantske stole bodo to pomlad zasedli: Andrej Škufca, Ana Maria Mitič in Helena Blagne. Voditelja bosta tokrat Peter Poles in Sašo Stare, sicer stara znanca iz šova Slovenija ima talent.

V letošnji sezoni je novost tudi ta, da bosta brata BQL točke zbirala kot en tekmovalec. Poleg njiju bodogledalce vsako nedeljo z novimi imitacijami in pevskimi nastopi zabavali še: Damjana Golavšek, Martina Majerle, Adrijana Kamnik, Nastja Gabor, Mario Pešić in Matevž Derenda.

Mali šef Slovenije: POP TV ob 18.00

Slo., 2022. Vodi: Sašo Stare. Kuh. odd. 50 min.

Mali šef Slovenije Foto Pro Plus

Četrta sezona zabavnega kuharskega šova Mali šef Slovenije prinaša kar nekaj novosti. Poleg novega studia in kuhinje bodo žiranti kot gosti postreženi v restavraciji. Prihaja tudi nov žirant Gregor Jager, ki se bo pridružil žirantoma Jorgu Zupanu in Mojci Trnovec. Poleg kuhanja se bodo posvetili tudi tematiki šolskih predmetov, predvsem pa bodo otroci kuhali. Pri tem jih bo spodbujal voditelj Sašo Stare, ki vedno navija za vse.

Tokrat se bodo pomerili učenci OŠ Nove Fužine iz Ljubljane in OŠ Mežica iz Koroške. Tokratna gostja bo pisateljica in igralka Desa Muck, prvi šolski predmet pa bo slovenski jezik.

Pomen Hitlerja: TV SLO 1 ob 21.10

The Meaning of Hitler. ZDA, 2020. Režija: Petra Epperlein, Michael Tucker. Dok. odd. 100 min.

Pomen Hitlerja Foto Tv Slo

Kaj nam preteklost lahko pove o času, ki ga živimo? Avtorja se v dokumentarnem filmu sprašujeta, kakšen pomen imajo Hitler in njegova sporočila zdaj, ko družbo vse bolj prežemajo skrajno desna gibanja in ponovno in spet antisemitizem.

Zgodovinarji in pisatelji Martin Amis, Deborah Lipstadt in Saul Friedlander, pa tudi lovca na naciste Beate in Serge Klarsfeld, vlečejo izzivalne vzporednice med uničujočo politiko preteklosti in politično osebnostjo nekaterih državnikov in poslancev sedanjosti ter osvetlijo, zakaj je razumevanje naše zgodovine prav v tem trenutku osrednjega pomena.