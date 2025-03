Učinkovita rehabilitacija poškodb v kliniki Medicofit

Zahteva aktiven pristop, pri katerem je v središču pacient. Takšna je vizija specialistov fizioterapije v kliniki Medicofit.

Bolečina v križu, podplutba zaradi udarca, nateg mišice, zlom kosti, izpah ramena, travmatska poškodba na delovnem mestu ali lažja športna poškodba. To so zgolj nekatera izmed številnih poškodbenih stanj, s katerimi se je že srečal vsakdo. Se morda sprašujete, kaj imajo omenjena stanja skupnega? Odgovor je preprost – čeprav gre za poškodbe, ki se med seboj očitno razlikujejo, pa vse zahtevajo ustrezno fizioterapevtsko obravnavo.

Ko je govor o ustrezni fizioterapevtski obravnavi, se žal pacienti vse pogosteje srečujejo z generičnimi modeli zdravljenja, ki so neučinkoviti. Gre za tako imenovano »hitro fizioterapijo«, ki je zelo ozko usmerjena in temelji zgolj na obvladovanju simptomov, najpogosteje bolečine.

Čeprav je intenzivnost bolečine najbolj moteč simptom, pa je treba razumeti, da vsaka bolečina ne pomeni dejanske poškodbe. Čeprav se s splošno fizioterapijo morda bolečina kratkoročno zmanjša, pa je to zgolj minimalen del resnične težave, ki sproža simptomatiko.

Poleg bolečin so pogosti t. i. prikriti vzroki – zmanjšana mišična moč, upad mišične aktivacije, vnetje vezivnega tkiva ali tetiv, slabša motorična kontrola in zmanjšana proprioceptivna sposobnost. Gre za dejavnike, ki indirektno povzročajo težave oziroma sprožajo simptome. Na tem mestu je smiselno izpostaviti, da postopki splošne fizioterapije teh faktorjev ne obravnavajo – to je tveganje za pojav kroničnih težav, ki zahtevajo dolgotrajnejšo rehabilitacijo.

V kliniki Medicofit, eni izmed vodilnih instituciji na področju zdravljenja poškodb, se zavedajo nevarnosti generičnega načina zdravljenja, ki so mu izpostavljeni pacienti, deležni fizioterapije na napotnico. Tako kot ima vsak posameznik svoje edinstvene lastnosti, ima tudi vsaka poškodba svoje specifične karakteristike. Zaradi tega je vsak pacient deležen diagnostične terapije – gre za inovativen pristop celostnega zdravljenja, ki vključuje natančno fizioterapevtsko diagnostiko in posamezniku prilagojeno terapijo.

Sodobna fizioterapija na prvo mesto postavlja pacienta

Najsodobnejše znanstvene in klinične smernice fizioterapije navajajo, da je uspešnost rehabilitacije močno odvisna od načina (in načrta) obravnave. V praksi to pomeni, da bolečina v kolenu ni zgolj bolečina v kolenu. Lahko je posledica lažjega zvina gležnja, ki se je zgodil pred petimi leti. Ne le da ta bolečina omejuje določene športne aktivnosti, kot je tek, ampak tudi vpliva na počutje in mentalno zdravje. To pa še ni vse – takšna akutna bolečina čez čas preraste v kronično stanje, ki povzroča še večje težave. Kot vidimo, gre za nekakšen učinek snežne kepe, pri kateri se nabirata bolečina in nezadovoljstvo.

FOTO: Medicofit

Takšna in podobna stanja so zaradi hitrega tempa življenja vse pogostejša. V teh primerih so rutinske tehnike fizioterapije, ki so naravnane po enotnem protokolu, neučinkovite in pogosto pri pacientu ob koncu zdravljenja povzročijo zgolj dodatno nezadovoljstvo.

Fizioterapevti klinike Medicofit se zavedajo problematike generičnih postopkov obravnave in pomembnosti učinkovitega zdravljenja poškodb, zato pri njih potek zdravljenja temelji na transparentnosti. To pomeni, da je odnos med fizioterapevtom in pacientom medsebojno razumevanje in sodelovanje. Le takšen pristop omogoča uspešen začetek rehabilitacije in za pacienta prinaša dolgoročne rezultate.

Omenjen odnos se začne že s prvim stikom v okviru diagnostične terapije – pacient je deležen natančne razlage zdravstvenih izvidov, ustrezne pojasnitve vzroka nastanka poškodbe, po opravljenem kliničnem pregledu pa mu je predlagan individualno prilagojen načrt fizioterapevtskega zdravljenja. Specialist fizioterapevt prav tako predstavi prognozo oziroma pričakovanja glede rehabilitacije, kar posamezniku omogoči celosten pregled nad zdravljenjem in ga opolnomoči, da skupaj s fizioterapevtom sprejme pravilne odločitve.

Rehabilitacija v kliniki Medicofit – inovativen pristop s strokovno podlago

Veliko večino težav mišično-skeletnega sistema je mogoče uspešno obravnavati s konservativnimi metodami, med katerimi prevladuje fizioterapija. Fizioterapevti klinike Medicofit so izredno visoko uspešni pri zdravljenju najrazličnejših poškodb, s čimer pri marsikaterem pacientu odpravijo potrebo po operativnem posegu.

FOTO: Medicofit

Razlogi za nadpovprečno visok delež uspešno obravnavanih poškodbenih stanj so visoka strokovna usposobljenost fizioterapevtov, uporaba najsodobnejših instrumentalnih tehnik za obravnavo bolečine in pospeševanje procesov zdravljenja tkiva ter specializiran pristop k zdravljenju.

Klinika Medicofit ni znana zgolj po svojem inovativnem pristopu v sklopu diagnostične terapije. Odlikuje jo tudi koncept celostne fizioterapevtske obravnave. Gre za napredno zdravljenje poškodb, ki združuje diagnostiko, fizioterapijo in kineziologijo ter omogoča dolgoročno izboljšanje gibalne funkcije.

Rehabilitacija v kliniki Medicofit se močno razlikuje od splošne rutinske fizioterapije na napotnico. Specialist fizioterapevt za vas pripravi individualen načrt zdravljenja, ki temelji na anamnezi in razširjenem kliničnem pregledu, proces rehabilitacije pa je strokovno izpopolnjen in vključuje znanstveno dokazane pristope. Ta se izvaja v različnih fazah – od akutne oskrbe simptomatike do vzpostavitve trajne preventivne odpornosti. Med zdravljenjem boste sodelovali s strokovnjaki s področja fizioterapije, kineziologije in ortopedije.

Tehnološko najnaprednejše instrumentalne metode zdravljenja, kot so laser Summus, Wintecare TECAR T-Advanced, udarni valovi EMS Dolorcast, diamagnetoterapija PERISO in visokotonska terapija HiTop omogočajo hitro in učinkovito obravnavo akutne simptomatike.

FOTO: Medicofit

Splošne fizioterapevtske obravnave so usmerjene zgolj v zmanjšanje bolečine, rehabilitacija v kliniki Medicofit pa ima več ciljev, ki so prilagojeni posamezniku. Ključni cilji rehabilitacije vključujejo:

obnovitev funkcionalnosti : s celostno obravnavo obnoviti oziroma izboljšati funkcionalne sposobnosti, ki so bile prizadete zaradi poškodbe;

: s celostno obravnavo obnoviti oziroma izboljšati funkcionalne sposobnosti, ki so bile prizadete zaradi poškodbe; povečanje neodvisnosti : program rehabilitacije je zastavljen tako, da pacient postane čim bolj samostojen pri vsakodnevnih dejavnostih;

: program rehabilitacije je zastavljen tako, da pacient postane čim bolj samostojen pri vsakodnevnih dejavnostih; odpravo bolečin : načrt zdravljenja ne stremi zgolj k zmanjšanju bolečin, ampak k njihovi popolni odpravi;

: načrt zdravljenja ne stremi zgolj k zmanjšanju bolečin, ampak k njihovi popolni odpravi; preprečevanje nadaljnjih poškodb : specialna kineziološka vadba poskrbi za izboljšanje mišične moči, s čimer zmanjšamo tveganje za ponovne poškodbe;

: specialna kineziološka vadba poskrbi za izboljšanje mišične moči, s čimer zmanjšamo tveganje za ponovne poškodbe; izboljšanje kakovosti življenja: z zdravljenjem poskušamo doseči izboljšanje splošne kakovosti življenja, kar vključuje socialno vključenost in samopodobo.

Fizioterapevtom klinike Medicofit zaupajo številni pacienti

Fizioterapevti klinike Medicofit so s svojimi pacienti spisali že ogromno uspešnih zgodb, tudi v primerih, ko so bile uvodne napovedi drugih zdravstvenih delavcev negativne. Temelj učinkovitega sodelovanja je nedvomno vzajemno sodelovanje med pacientom in strokovnjakom, ki ga v kliniki vrednotijo izredno visoko.

FOTO: Medicofit

»Klinika Medicofit je po mojem mnenju daleč najboljša klinika za fizioterapijo in osebno vadbo. Osebje je profesionalno, a obenem zelo prijetno in prav posebej prilagodljivo potrebam posameznika,« je po zaključeni rehabilitaciji poudarila ena izmed zadovoljnih pacientk.

Specialisti fizioterapevti redno obravnavajo tako akutne težave kot tudi pooperativna stanja, saj v kliniko Medicofit svoje paciente redno napotujejo številni priznani specialisti ortopedije. Namreč, pogosto se srečujejo s pacienti po menjavi kolka ali kolena in tudi v sklopu rehabilitacije po rekonstrukciji sprednje križne vezi.

Uspešna rehabilitacija poškodb je mogoča zgolj z ustrezno zastavljenim individualnim načrtom zdravljenja, ki temelji na aktivnem pristopu.