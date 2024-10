Umetnost in življenje, gledališče in igra

V nadaljevanju preberite:

Tone Stojko se z razstavo z naslovom Gledališka fotografija predstavlja v Slovenskem gledališkem inštitutu v Ljubljani, v nekoliko spremenjeni obliki so jo že videli obiskovalci letošnjega Festivala Borštnikovo srečanje (FBS) v Mariboru, sledi pa še ogled v Anton Podbevšek Teatru v Novem mestu. Razstava je pravzaprav spremljajoči dogodek ob izdaji monografije in elektronske knjige, ki obsega izbor Stojkovih gledaliških fotografij iz obdobja od leta 1969, ko je posnel svojo prvo gledališko fotografijo, do leta 2016.