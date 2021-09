Usodni božič v dvorcu Sandringham

Režiser filma Jackie (na fotografiji) Pablo Larraín se je tokrat zapičil v tri Dianine dni in ustvaril pripoved z veliko filmske svobode. FOTO: Promocijsko gradivo

Kaj bi se lahko zgodilo v tistih dneh

Spencer je eden najbolj pričakovanih filmov letošnje Mostre. FOTO: Promocijsko gradivo

Kristen Stewart v Somrak sagi FOTO: Promocijsko gradivo

Ne povsem enaka Dianina garderoba

Tudi Dianina sinova

Medtem ko si bo občinstvo na beneškem filmskem festivalu danes že lahko ogledalo enega bolj pričakovanih filmov, biografsko pripoved oz naslovom Spencer inv glavni vlogi – v tekmovalnem programu je v igri za beneškega leva–, širši publiki za zdaj ostaja le privlačen plakat z razprostrto krinolinasto obleko in (filmsko) Diano, ki vanjo ihteče skriva obraz. Film naj bi na velika platna prišel v začetku novembra, režiser pa je opomnil, naj gledalci ne pričakujejo, da bodo zdaj končno razumeli, kdo je bila ta oseba. »Ne! To je napačno! Tega ne delamo!« je izjavil.»Veliko je bilo napisanega o Diani, zgodb je nešteto ­– nekatere so dokazljive, druge ne. O Diani smo naredili poglobljeno raziskavo, prav tako o tradiciji kraljevega praznovanja božiča in anekdotah, ki krožijo o Sandringhamu. Kraljeva družina je diskretna. Javno se pojavi ob nekaterih priložnostih, toda v nekem trenutku se vrata zaprejo in potem nihče več ne ve, kaj se dogaja za njimi. To ponuja veliko polje domišljije, kar pa je naše delo. Nismo si prizadevali ustvariti dokumentarne drame, želeli smo ustvariti nekaj, kar bi zajemalo resnične elemente, potem pa uporabiti veliko domišljije, da bi filmsko pripovedovali o življenju ženske,« je čilenski režiserpojasnil za uradno spletno stran Mostre in dodal, da je prav zato kinematografija tako fantastična, saj vselej ponuja prostor za domišljijo.Pri stvaritvi Dianinega lika niso želeli replike, temveč uporabiti kinematografijo in njena orodja, da bi ustvarili svet, ki se bojuje za ravnotežje med skrivnostjo in krhkostjo njenega lika. »Karkoli Diana vidi, odseva njene spomine, njene strahove in želje in morda celo njene iluzije. Kar se dogaja v njej, kaže na njeno krhkost, ki je zelo lepa,« še dodaja režiser.Film po scenarijuje umeščen v pičle tri dni med božičnimi prazniki v dvorec Sandringham, kjer britanska kraljeva družina tradicionalno praznuje božič. V začetku 90. let je bil zakon princese Diane inže dodobra načet, krožile so govorice o aferah in ločitvi.»A v kraljičini rezidenci Sandringham vlada mir, v ospredju so priprava božičnih jedi, lov in streljanje. Diana pozna igro, toda tokrat bodo stvari precej drugačne. Film Spencer ugiba, kaj bi se lahko zgodilo v teh nekaj usodnih dneh,« je bolj ali manj vse o 111-minutni najnovejši Larraínovi stvaritvi, ki poleg napovednika kroži po spletu.Kot Čilenec z zgodbo princa Charlesa in mlade Diane ni bil tako obseden, kot so bili tisti, ki so se vpisali v njuno poročno knjigo, a poudarja, da smo vsi odraščali s pravljicami. Toda te vzorce je Diana Spencer spremenila, prav tako za vedno tudi idealizirane podobe, ki jih ustvarja pop kultura, je prepričan. »To je zgodba o princesi, ki se je odločila, da ne bo postala kraljica, ampak si bo sama zgradila lastno identiteto. Vselej sem presenečen nad njeno odločitvijo in mislim si, da je morala biti zelo težka. In to je v središču filma. Želel sem raziskati Dianin proces, ko niha med dvomom in odločenostjo, naposled pa izbere svobodo. To je bila odločitev, ki je zaznamovala njeno zapuščino: bila je iskrena in humana in ostaja edinstvena,« je prepričan tudi sam.Zakaj je za filmsko Diano izbral Kristen, je pojasnil za portal Deadline. Za igralko, najbolj znano po vlogah v akcijskih fantazijskih dramah Somrak saga in akcijski komediji Charliejevi angelčki, pravi, da je lahko marsikaj, zelo skrivnostna in zelo krhka pa tudi zelo močna, in to so potrebovali. »Ko imaš kot filmski ustvarjalec nekoga, ki lahko zdrži takšno težo, dramatičnost in narativnost samo z očmi, potem imaš močnega vodjo, ki prinese tisto, kar smo iskali,« je pojasnil.Za Kristen Stewart pa je bila ena najtežjih stvari, je priznala v intervjuju za portal InStyle oktobra lani – snemati so začeli šele v v začetku letošnjega leta –, Dianin naglas, saj ljudje dobro poznajo Dianin poseben glas. Zato je za jezikovni del imela posebnega učitelja. Pred snemanjem pa je prebrala tudi tri Dianine biografije. »To je ena izmed najbolj žalostnih zgodb, ki so obstajale, in nočem samo igrati Diane – želim jo povsem poznati. In mimogrede, že dolgo nisem bila tako navdušena nad igranjem,« je povedala pred meseci. Film je bil po njenih besedah potop v čustveno domišljijo, kdo je bila Diana na ključni prelomnici v življenju.Čeprav valižanske princese pred snemanjem ni dobro poznala, je pozneje dejala, da ne more nehati razmišljati o njej in da se pogosto sprašuje, kaj bi si mislila nad trenutnim dogajanjem v svetu. V intervjuju za poznovečerni ameriški talk šov Jimmy Kimmel Live! pa je govorila tudi o Dianinih laseh in tem, da bo zaradi princesine »arhitekturne frizure« nosila lasuljo, saj da je ni mogoče poustvariti iz njenih las.Še en od elementov v filmu gotovo ne bo prezrt, in to je kostumografija. Za Dianino garderobo stoji britanska kostumografinja, ki je bila že večkrat nominirana za oskarja in nagrado bafta ter je dva oskarja že dobila; za kostumografijo Ane Karenine (2012) in Čas deklištva (2019), sicer pa pogosto sodeluje z režiserjemainMnoge obleke, ki si jih je v Spencerju nadela Kristen Stewart, se zdijo kot replike tistih, v katerih je svoje oboževalke navduševala tudi valižanska princesa, a v resnici to niso. Tako kot ni tista večerna bela s plakata, a vendar spominja na Dianino večerno obleko, ki sta jo skreirala avtorja njene poročne oblekein, a ne posebej zanjo, temveč znotraj kolekcije po navdihu skic ruske baletne skupine Les Ballets RussesDiana jo je oblekla za banket na nemškem veleposlaništvu v Londonu leta 1986, ki ga je pripravil predsednik (zahodne) Zvezne republike Nemčije, pa tudi ob obisku kraljeve opere na poročni večer princainin filmske premiere Bondovskega filma Dih smrti leto zatem v londonskem gledališču Odeon. Mediji so poročali, kako je princesa tedaj pokramljala z glavnim igralcem, ki je v petnajstem filmu serije upodobil tajnega agenta 007, s princem Charlesom sta v zrak izpustila okoli dva tisoč balonov in s prodajo vstopnic so zbrali več sto tisoč funtov za Charlesovo dobrodelno organizacijo oziroma za pomoč mladim, od slavnih pa se je tam mudila tudi Alexis iz Dinastije, britanska igralka. To Dianino obleko so leta 2013 na dražbi prodali za 102.000 funtov.Zanimanje za britansko kraljevo družino in njeno najbolj tragično figuro ne usahne. V naslednjih mesecih poleg Larraínovega filma sledita še dva Dianina »portreta«. Na Broadwayu za november napovedujejo muzikal Diana: The Musical, na Netflix pa se naslednje leto vrača nadaljevanka Krona, ki bo prikazala njena poslednja leta. V torek je minilo 24 let od njene tragične smrti v pariškem predoru.Do danes je bil eden najdražjih filmov o princesi ljudskih src biografska drama Diana ziz leta 2013 v glavni vlogi, ki je pri kritikih doživel velik poraz, desetletje pred tem je na televizijske zaslone prišel Diana: Her True Story, posnet po istoimenski knjigi, ki jo je izdal slavni novinar. Pri tem filmu so se menda ukvarjali predvsem s stvaritvijo slavne Dianine frizure; ustvarjalci naj bi preizkusili sedem lasulj, preden so izbrali najprepričljivejšo za glavno igralkoTu je bil še film Diana & Me sv glavni vlogi o Avstralki Diani Spencer, ki je kot zmagovalka na nekem tekmovanju ženske revije odpotovala v Veliko Britanijo, da bi se srečala s slavno soimenjakinjo. Potem pa so se tam stvari na vrtni zabavi, kamor naj bi princesa prišla, zapletle in avstralsko Diano so aretirali skupaj s paparacemFilm, katerega predvajanje so načrtovali konec poletja 1997, so po Dianini smrti umaknili z urnikov, in čeprav so ustvarjalci ponovno posneli nekatere prizore v želji, da bi pridobili distributerje, je zgodba o avstralski dvojnici princese, ki s paparacem preganja princeso, po podobni resnični tragediji postala za vedno neprimerna.Ob novem film Spencer mnogi ugibajo predvsem, ali Stewartova v tej vlogi lahko konkurira, ki je letos osvojila mnoge pozitivne kritike in zlati globus za vlogo v četrti sezoni Krone. Dianin brat Charles Spencer je za britansko ITV dejal, da so mu Američani dejali, da so Krono gledali kot lekcijo iz zgodovine. Ob tem je poudaril: »No, niso je.« Na to, naj tako ne gledajo tudi filma Spencer, zdaj opominja režiser Pablo Larraín.Sicer pa za film in televizijo postajata privlačna tudi Dianina sinova. Ameriška kabelska televizija Lifetime je denimo že leta 2011, nekaj mesecev po poroki princa Williama in Kate Middleton, predvajala romantični film William Kate, nadaljevali pa so še z dvema filmoma o romanci med princem Harryjem in Meghan Markle A Royal Romance (2018) in Becoming Royal (2019), za ta ponedeljek pa napovedujejo premiero Escape from the Palace.