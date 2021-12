V decembru so v Petrolu podarili Fordovega EcoSporta Active

Gre za tisti avto, za katerega so se potegovali obiskovalci bencinskih servisov, ki so v jesenski izvedbi nagradne igre »Q Max nagrajuje« med 1. septembrom in 10. novembrom 2021 na Petrolu v svoje rezervoarje natočili vsaj 25 litrov katerega koli goriva Q Max. Če so bili poleg tega še člani Petrol kluba, so se lahko avtomatično uvrstili v žreb za Ford EcoSport Active in številne druge bogate nagrade.

Najlepše božično darilo

Sreča je bila tokrat na strani Aleša Fabjana, zveste stranke Petrola in aktivnega člana Petrol kluba.

Ko je izvedel, da je med kar 300.000 računi v bobnu izžreban prav njegov, je sprva mislil, da gre za prevaro, pravi. »Ko sem prejel klic iz Petrola, nisem povsem vedel, za kaj točno me kličejo. Po nekaj minutah pa sem le končno dojel in vrnil klic. Šele takrat sem se zavedal, da je avto res moj. Že večkrat sem sodeloval v nagradnih igrah, ampak nikoli nisem bil izžreban. To je več kot odlično božično darilo,« še dodaja srečni nagrajenec.

FOTO: Petrol

Da je božič resnično tu, se je lahko prepričal pretekli četrtek, ko je iz rok Mojce Avšič, direktorice marketinga in upravljanja uporabniške izkušnje v Petrolu, ter Tomaža Oblaka, direktorja prodaje in trženja pri Summit motors Ljubljana, prejel ključe novega jeklenega konjička. Slednji je ob tem dejal: »Veseli smo, da lahko skupaj s Petrolom podelimo glavno nagrado, Fordovega EcoSporta Active, ravno v prazničnem mesecu. Zimske radosti bodo s športnim terencem EcoSportom Active še bolj navdušujoče. Alešu Fabjanu iskreno čestitamo za osvojeno glavno nagrado in mu želimo številne varno prevožene kilometre.«

Vozniki Fordovih modelov EcoSport pravijo, da so navdušeni nad drznim oblikovanjem, praktično notranjostjo in vsestranskostjo avtomobila, ki je postal del njihovega živahnega vsakdana, zato so pri Fordu z veseljem uvedli še različico Active, ki športnemu terencu doda še več teh odlik. Z edinstvenim oblikovanjem zunanjosti in notranjosti ter za športne terence značilnim večjim odmikom od tal in dodatno zaščito karoserije za premagovanje grobih cest bo EcoSport Active novemu lastniku pomagal kar najbolj uživati v aktivnem življenjskem slogu.

FOTO: Petrol

Tudi vi ste lahko srečni dobitnik

Aleš Fabjan se je tako pridružil Zlatku Gapu, prejšnjemu srečnemu nagrajencu, ki je v nagradni igri Q Max nov avto zadel maja letos. Naslednji dobitnik pa ste lahko prav vi!

V Petrolu namreč nenehno potekajo nagradne igre Petrol kluba, v katerih lahko člani za svoje nakupe dobite še več. Tako so poleg dveh novih avtomobilov v podjetju do zdaj v nagradnih igrah podelili še vrhunske klimatske naprave, protivrednost letne vinjete, protivrednost 10-letnega stroška odjema elektrike in še in še.

Zato spremljajte aktualne nagradne igre na Petrolovi spletni strani in se že zdaj včlanite v Petrol klub, Petrolovo družino zvestobe. To lahko storite s samo nekaj kliki na spletu. Podjetju nato dovolite, da vas avtomatično uvršča v nagradne igre, in kdo ve – morda bo že naslednji obisk bencinskega servisa tudi vam prinesel božično presenečenje!

Naročnik oglasne vsebine je Petrol