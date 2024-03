V ljubljanskem živalskem vrtu se je poslovil azijski lev Maksimus

V ponedeljek so se v Živalskem vrtu Ljubljana poslovili od ljubljenca osebja in obiskovalcev – petnajstletnega samca azijskega leva Maksimusa, ki so ga januarja 2019 pripeljali iz poljskega živalskega vrta, so danes sporočili iz ZOO Ljubljana. Zaradi slabega zdravstvenega stanja so ga namreč morali evtanazirati.

Azijska leva Maksa in levinjo Čajo so pripeljali v Živalski vrt Ljubljana konec januarja 2019 iz ZOO Lodz na Poljskem. Obiskovalci so ju lahko prvič pozdravili na otvoritvi nove ograde ob 70-letnici živalskega vrta in vse od takrat je zlasti ob jutrih in večerih pod Rožnikom mogočno donel njegov glas. Vse do petka, ko je nenadoma obnemogel, so zapisali v sporočilu za javnost.

Maximus in Čaja. FOTO: Uros Modlic

Čeprav so si želeli, da bi sprememba okolja in selitev v živalski vrt levjemu paru pomagala do naraščaja, se je izkazalo, da je Maks bolehal za motnjami živčnega sistema. Kljub temu, da je bil ves čas pod stalnim veterinarskim nadzorom in budnimi očmi oskrbnikov, je v zadnjem obdobju po navedbah živalskega vrta prišlo do postopnega slabšanja in Maks se ni več odzival na terapijo.

FOTO: Zoo Ljubljana

Zaradi zdrsa medvretenčne ploščice v hrbtenični kanal je povsem obnemogel in dokončno ohromel, zato ga je veterinarska ekipa v ponedeljek evtanazirala.

»Pogrešali bomo njegovo mogočno rjovenje, s katerim je vsak dan naznanil začetek in konec delovnika našega živalskega vrta,« so še zapisali v živalskem vrtu.

Samci azijskih levov imajo v primerjavi z afriškimi daljši čop dlak na konici repa ter manjšo in krajšo grivo, zato so njihovi uhlji na vrhu glave vidnejši. Griva s starostjo postaja bolj košata in temnejša, prav tako barva nosu. Na komolcih imajo bolj izrazit šop dlak. Samec in samica imata kožno gubo na trebuhu, kar se le redko pojavlja pri afriških levih.