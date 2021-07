TV namigi: Divja salsa, Meso in kri in Kraljica

Petek, 16. julija

Divja salsa: TV SLO 2 ob 20.00

Meso in kri: TV SLO 2 ob 21.40

Kraljica: Planet TV ob 19.45

Leto 1987. Trinajstletnemu Bruceu Garrettu, nadarjenemu plesalcu, se obeta prepričljiva zmaga na britanskem mladinskem prvenstvu v salsi. Nihče ne dvomi o njegovi uspešni karieri, a neke usodne noči zaradi čudaškega dogodka v celoti izgubi samozavest in njegovo življenje ubere povsem drugačno pot. Petindvajset let pozneje je Bruce, potem ko je potlačil svoje mladostniške sanje, brez kakršne koli kondicije, nepriljubljen in odrinjen. Šele Julie, njegova nova šefinja, ga prisili, da se zamisli nad sabo.»Končno smešen plesni film,« smo zapisali v Vikendovi kritiki ob premieri filma v kinu.Vivien, ki ima tri odrasle otroke, je ovdovela pred osemnajstimi meseci. Zdaj spozna upokojenega kirurga Marka – če v prvem zakonu ni bila srečna, zdaj spoznava pravo ljubezen. Njeni otroci nad Markom niso navdušeni, prepričani so, da je prevarant. A tudi sami imajo veliko težav. Jake se je zaradi iger na srečo razšel s soprogo, Natalie ljubimka s poročenim šefom. Helen je uspešna v službi, a ima zakonske težave.Vzporedno z družinskim dogajanjem spremljamo policijsko preiskavo in izvemo, da se nekdo bori za življenje, okoliščine pa so sumljive. Kdo je žrtev in kaj se je zgodilo?Biografska drama, ki spremlja britansko kraljevo družino po tragični nesreči princese Diane.Ko med šokirano in nejeverno britansko javnostjo odjekne novica o smrti princese Diane, se Elizabeta II. z družino umakne za zidove podeželskega dvorca na Škotskem, saj ne more razumeti odziva javnosti na tragedijo. Tony Blair, priljubljen ministrski predsednik, pa potrebe ljudi razume veliko bolje.