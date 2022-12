V vrtincu sprememb ali kam je izginila ankilozavrinja Anka

Najzvestejši občudovalci ankilozavrinje Anke so najbrž že opazili, da je ni več na vrtu Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Zaskrbljenost je popolnoma odveč; slavna ljubljanska dinozavrinja, vsa ozaljšana, je v galeriji Cankarjevega doma, kjer bo del naravoslovne razstave V vrtincu sprememb, ki te dni nastaja v sodelovanju omenjenih zavodov. Na ogled bo od 13. decembra do 5. novembra prihodnje leto.

V galeriji Cankarjevega doma je bilo konec minulega tedna še precej več delavcev kot eksponatov, ki jih te dni selijo iz prirodoslovnega muzeja in bodo v drugem razstavnem prostoru pripovedovali zgodbo o našem planetu. »Razstava govori o spremembah v naravi, a hkrati o tistih, ki so njej lastne, predvsem o ciklih, kot so dan-noč, letni časi in drugi daljši cikli, ter v nasprotju z njimi o tistih spremembah, ki jih vanjo vnaša človek,« je opisala arhitektka Sanja Jurca Avci. Razstavo je oblikovala skupaj s sodelavcem Tomažem Budkovičem in grafično oblikovalko Dolores Gerbec, ki ji je v izvedbeni fazi pomagal Edin Alibešter z oblikovalskega oddelka Cankarjevega doma.

Sanja Jurca Avci (na sredini) te dni deli še zadnje napotke za postavitev razstave. FOTO: Jože Suhadolnik

Zelena in rdeča s križci

Prostor, sredi katerega je Sanja Jurca Avci ob glasni spremljavi žage delila navodila izvajalcem, je zlagoma dobival obrise, predvsem pa je bilo jasno, da bosta občutke obiskovalcev krojili dve osnovni barvi, zelena in rdeča. Prva kot znamenje sprememb, ki se dogajajo v naravi same po sebi, druga kot znak tistih, ki jih povzroča človek, z dodatnim opozorilom – križci. »Tako je že na prvi pogled jasno, kaj se dogaja na razstavi,« je dejala arhitektka. Okoli nje je bilo že v začetni fazi opaziti predvsem veliko rdeče.

Vrtinec sprememb, ki bo posrkal obiskovalce, bo razdeljen na več točk oziroma naravnih okolij: gore, morje, reke, gozd, podzemlje in travnike. Pred koncem pa se bodo morali soočiti tudi sami s seboj in svojim ravnanjem, je v nastajajočem tunelu soočanja dejala sogovornica, ki ji je društvo oblikovalcev letos podelilo priznanje za oblikovanje lanske razstave Za devetimi gorami avtoric Anje Štefan in Irene Matko Lukan na Ljubljanskem gradu. Razstava V vrtincu sprememb je drugo sodelovanje te oblikovalske ekipe s prirodoslovnim muzejem; pred desetimi leti je oblikovala tudi začasno naravoslovno razstavo Živela evolucija!.

V galeriji Cankarjevega doma je še precej več delavcev kot eksponatov, ki jih te dni selijo iz prirodoslovnega muzeja in bodo tu pripovedovali zgodbo o našem planetu. FOTO: Voranc Vogel

»Pri doživljanju razstave je pomembna celovita izkušnja. Zmeraj razmišljam o tem, kaj človek zagleda, ko vstopi v prostor, in ga poskušam voditi. To delo rada primerjam z gledališčem, kjer delam kot scenografka, katere vloga pa je bolj omejena. Pri razstavi prevzameš deloma tudi vlogo režiserja, saj vodiš izkušnjo, vendar vedno vse v tesnem sodelovanju s kustosi, ki vsebino strokovno obvladajo,« je dejala Sanja Jurca Avci. Za tokratno razstavo, je dodala, je značilno, da je zelo kompleksna in bogata, saj vsebuje veliko predmetov, informacij, multimedijskih elementov, hkrati pa so besedila zelo jedrnata, kar je nadvse pomembno pri lovljenju pozornosti obiskovalcev.

Opomin na prostorsko stisko muzeja

Razstava bo zelo kompleksna in bogata, saj vsebuje veliko predmetov, informacij, multimedijskih elementov, hkrati pa so besedila zelo jedrnata. FOTO: Voranc Vogel

Ob našem obisku sta bila od približno sto eksponatov, ki jih bodo preselili iz prirodoslovnega muzeja, na prizorišču dva, a tako rekoč ključna za pripoved: asteroid, ki velja za glavnega krivca za to, da so na Zemlji izumrli dinozavri, in – dinozaver. Natančneje ankilozavrinja Anka, ki jo obiskovalci in mimoidoči poznajo predvsem z muzejskega vrta. V začetni fazi postavljanja razstave je bil model dinozavra, ki bo na razstavi nastopal kot primer spreminjanja življenja na Zemlji, še na varnem pred asteroidom, ves sijoč po zadnjih kozmetičnih popravkih, kakršnih je bil deležen pred selitvijo. Uporaba besed v tem primeru nikakor ni pretiravanje, navsezadnje se je postavka na predračunu res imenovala »kozmetika dinozavra«, kakor je dobrovoljno povedala generalna direktorica Cankarjevega doma

Zamisel o prvi naravoslovni razstavi v Cankarjevem domu se je začela mediti ob praznovanju 200. obletnice Prirodoslovnega muzeja Slovenije v Linhartovi dvorani tega kulturnega zavoda. Tudi takrat so govorili o pomanjkanju ustreznih in dovolj velikih prostorov za muzejske zbirke. »Že več desetletij spremljam prizadevanja prirodoslovnega muzeja za večje prostore, vedno sem tudi navijala za to, da bi jih dobili. Navsezadnje je to muzej, v katerega starši najprej peljejo svoje otroke in jih tako uvedejo v svet muzejev,« je dejala Uršula Cetinski in se spomnila, kako je svojega sina pri treh letih peljala tja.

Eden izmed številnih elementov, ki bodo ponazarjali moč sprememb na Zemlji, je tudi asteriod. FOTO: Jože Suhadolnik

Ker kljub dolgoletnim pogovorom in načrtom, kot je bil tisti za umestitev na območje v bližini biotehniške fakultete in živalskega vrta, še vedno niso dobili prostorov, ki bi ustrezali standardom za njihove zbirke, je razmišljala, da bi bilo lepo darilo Cankarjevega doma kot veliko mlajšega kulturnega zavoda, če bi v njegovih prostorih pripravili razstavo. »Še posebej ker je jasno, da se bomo v tem in prihodnjih letih gotovo veliko ukvarjali z okoljem,« je dodala generalna direktorica. V preteklih letih so v Cankarjevem domu med drugimi pripravili razstavo o Nikoli Tesli, ki je bila velika uspešnica, in o tehnologiji v stari Grčiji, zdaj je čas za prvo naravoslovno razstavo, s katero bi »radi opozorili na problematiko narave in okolja ter hkrati na položaj prirodoslovnega muzeja in na to, kaj vse bi lahko v njem naredili, če bi imeli ustrezne razstavne prostore«.

Razstava V vrtincu sprememb, ki jo bo spremljala izdaja kataloga Presenetljivo življenje, je velik produkcijski zalogaj, morda ena najzahtevnejših v njihovem razstavnem prostoru, pripravljena pa bo tako, da bo zanimiva za vse skupine ljudi, tudi za predšolske otroke. »To bo pravzaprav tipična družinska razstava, ki se jo bodo lahko pripeljali ogledat ljudje iz vse Slovenije. Po možnosti z vlakom,« je dodala Uršula Cetinski. Zanimanje šolskih skupin je menda že veliko.

FOTO: Voranc Vogel

Vplivati na človeka

Kot je poudarila dr. Staša Tome iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, je glavni namen razstave obiskovalcem dati možnost spoznanja, da je narava zapletena, pa vendar fascinantna, zanimiva, lepa in tudi spremenljiva. »Glavni cilj pa je, da se zavedo vpliva človeka na naravo, posledic, ki jih to prinaša, in da se zamislijo nad svojim ravnanjem ter ga spremenijo v prid trajnostnega razvoja.«

Z besedami slavne primatologinje, antropologinje in etologinje Jane Goodall: »Le če razumemo, nam bo mar. Le če nam je mar, se bomo zganili. Le če se zganemo, bomo lahko rešili vse.«

FOTO: osebni arhiv