Ganljivo presenečenje v domu svetega Jožefa

Udeležba vseh zaposlenih

Po težkem letu, ki je za nami, in nepredvidljivem času pred nami so zaposleni v Domu svetega Jožefa nad Celjem želeli nekaj podariti stanovalcem v zahvalo za njihovo potrpežljivost, razumevanje in podporo med epidemijo.»Ples Jeruzalema se je pokazal kot enkratna priložnost, saj smo na ta način lahko sodelovali vsi zaposleni. Za naš ples ni le izziv, temveč priložnost, da našim stanovalcem pokažemo, kako zelo jih cenimo in jih imamo radi,« pravi pobudnicaNa predstavo se niso pripravljali dolgo, v mesecu dni je bilo vse nared. Vaje so potekale doma, vsak pred svojim televizorjem. Enkrat na teden, po rednem testiranju, pa so vadili skupaj, skriti na zadnjem parkirišču doma. Zaradi udeležbe vseh zaposlenih se je peščica žrtvovala in ostala na delovnih mestih, da so preostali lahko vadili.Produkcija, režija, snemalna ekipa, vse je bilo v sklopu zaposlenih. Pomoč zunaj doma je bila le pri nakupu balonov, saj so želeli biti naravi prijazni.»Ponosni smo na uspešen rezultat, še posebej pa nad stanovalci, ki so bili vidno ganjeni skozi celotno predstavo, ter še vedno razglabljajo o tem, kako lepo nas je bilo gledati. Navsezadnje smo ponosni tudi na video, ki bo svojcem in sicer drugim prikazal delo in povezanost v našem domu. Ponosni pa smo tudi nase, da smo povsem z lastnimi zmogljivostmi in sposobnostmi izpeljali dogodek. Z veseljem si pravimo; Bravo mi in naš Sveti Jožef!«A vseeno naštejmo še imena tako imenovane produkcijske ekipe. Snemalci so bili, montaža v rokah Mihe Lokovška in Viljema Kaučiča, skladba se imenuje Jerusalema (Nomcebo Zikode).