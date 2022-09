Kdo je bil varuh kraljičinih skrivnosti

Če je kdo – poleg princa Filipa – zares poznal kraljico, njene misli, dvome in hrepenenja, je bil to on. Kraljici je stal ob strani 44 let njene 70-letne vladavine. Bil je njen zvesti spremljevalec in služabnik. Bil je zraven ob nekaterih najtemnejših trenutkih njenega vladanja, v letih nesoglasij njenih otrok, a bil je tudi eden tistih, ki so bila priča njenemu smehu in šalam.

Podoba železne odločenosti

V sredo, ko so krsto s posmrtnimi ostanki kraljice Elizabete II. v sprevodu po Londonu pospremili do britanskega parlamenta v Westminstru, je v sprevodu, na čelu katerega so bili Karel III. ter princa William in Harry, hodil tudi kraljičin osebni paž in poročnik kraljevega viktorijanskega reda Paul Whybrew. Visok in pokončen, »podoba železne odločenosti«, kot piše Daily Mail, je eden od treh članov kraljičinega osebja, ki jim je pripad­la ta čast.

Kraljičin najbolj zvesti zaupnik je bil v njeni službi kar 44 let, za svojo predanost je bil odlikovan s kraljevim viktorijanskim redom ter srebrno in zlato medaljo. Kraljica Elizabeta II. je lahko shajala brez vsakogar, razen brez tega moža, ki ga je sama ljubkovalno klicala »Tall Paul«, visoki Paul, pravijo viri znotraj kraljeve palače. Pri njegovih 192 centimetrih ga je bilo seveda težko spregledati. Vendar ni bil tako nepogrešljiv zaradi svoje višine, piše Daily Mail. Odlikoval se je po svoji diskretnosti in pokončnosti, saj se nikoli ni vpletal v krize in drame kraljeve družine, ki jim je bil priča v dobrih štirih desetletjih, vedno je bil tam predvsem kot opora kraljici.

Ko so krsto s posmrtnimi ostanki kraljice Elizabete II. pospremili do Westminstrske dvorane, je v sprevodu hodil tudi njen osebni paž in poročnik kraljevega viktorijanskega reda Paul Whybrew (spredaj levo). FOTO:Reuters

Poročen s svojo službo

Paul Whybrew je bil tisti, ki je kraljici predal telefon, ko jo je princ Harry klical iz Kalifornije. In Paul je bil tisti, ki je, ko se je odločila, da ne bo več pila alkohola, njeno priljubljeno pijačo gin in dubonnet zamenjal za jabolčni sok. Paul je odigral ključno vlogo pri incidentu leta 1982, ko je v Buckinghamsko palačo vdrl vsiljivec Michael Fagan in se neopaženo prebil v spalnico speče kraljice. Ko se je sprožil alarm, je Whybrew hladnokrvno odpeljal vsiljivca stran, mu natočil kozarec viskija in ga zadržal do prihoda policije. In seveda je prav njemu pripadla čast, da je skupaj s kraljico in Danielom Craigom nastopil v znamenitem videu z naslovom Kraljica in James Bond za slavnostno odprtje olimpijskih iger 2012 v Londonu.

Tudi nekdanji kraljičin butler Grant Harrold je za Insider izjavil, da je kral­jica med številnimi člani osebja imela zgolj dva zaupnika: to sta bila njena desna roka Angela Kelly in Paul Whybrew. V nasprot­ju s Kellyjevo, ki ni bila ravno priljubljena, je Paul Whybrew tako med osebjem kot med člani kraljeve družine užival veliko naklonjenost. Kellyjeva in Whybrew sta se med prvo karanteno v izolaciji pridružila kraljici in princu Filipu.

Whybrew se je rodil leta 1959 v Braintreeju in končal srednjo šolo v Clactonu. Službo pri kraljici je nastopil že pri devetnajstih letih, najprej kot mlajši lakaj, a ga je kraljica hitro opazila, ker »je znal lepo ravnati z njenimi valižanskimi ovčarji«; zaradi zanesljivosti in diskretnosti je kmalu postal njen najljubši paž. Njegov naziv paža (page of backstairs) izhaja še iz obdobja Stuartov, ko so paži, najbolj zaupanja vredni služabniki, lahko dobili visok položaj pri kralju.

V zadnjih trenutkih življenja

Ko je kraljica leta 2006 dopolnila 80 let in se odločila, da bo več časa preživela na gradu Windsor, je prosila, naj se tja preseli tudi on. Zapustil je svoje skromno stanovanje nad starimi hlevi v Kensingtonski palači in se preselil v hišo v bližini Albert Lodge v Velikem parku Windsor. Kraljica mu je naročila, naj jo opremi po svojem okusu in ji pošlje račun. Želela je, da bi mu bilo udobno, pravijo viri. Vsa ta leta službe pa niso bila brez žrtev. Ostal je samski, »poročen« le s svojo službo, kot po poročanju Daily Maila pravijo njegovi prijatelji. Z leti so uslužbenci kraljevega gospodinjstva prihajali in odhajali, Whybrew pa je ostajal. Zaradi svojega položaja in zaupanja, ki mu ga je izkazovala kral­jica, si je prislužil vzdevek – varuh kraljičinih skrivnosti. S kraljico je bil tudi v zadnjih trenutkih njenega življenja.