Vpis na Unescov seznam, da bi zaščitili biser Črnega morja

Historično središče ukrajinskega mesta Odesa je novo na seznamu ogrožene svetovne dediščine pri Unescu. Odločitev so sprejeli na izredni seji v Parizu; kot so pojasnili pri tej organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, so z uvrstitvijo prepoznali izjemno vrednost tega zgodovinskega mesta ob Črnem morju in dolžnost vsega človeštva, da ga zaščiti.

»Legendarno pristaniško mesto je pustilo sledi v kinematografiji, literaturi in umetnosti,« je ob razglasitvi poudarila generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay, zato si tudi zasluži okrepljeno zaščito mednarodne skupnosti. Predvsem v času vojne vpis na seznam ogrožene dediščine uteleša kolektivno odločenost, da zaščitimo mesto pred nadaljnjim uničevanjem,« je zapisala v izjavi ob razglasitvi. Tako kot številna druga ukrajinska mesta je tudi Odesa, po številu prebivalstva tretje največje mesto v državi z zgodovinskimi koreninami, ki segajo do antike, v zadnjih enajstih mesecih, odkar je Rusija napadla sosedo, doživela številne letalske in topniške napade.

Da bi mesto, ki mu pravijo biser Črnega morja, vpisali na omenjeni seznam in prepoznali njegovo izjemno univerzalno vrednost, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Unesco pozval že oktobra. In najbrž bi mu tudi komisija za svetovno dediščino, v kateri ima Rusija svojega predstavnika, Ukrajina pa ne, prej pritrdila, če ne bi imela Rusija pripomb. Njihova delegatka Tatjana Dovgalenko je namreč oporekala, da so domačini sami poškodovali oziroma uničili nekatere spomenike, ki so bili navedeni v besedilu za vpis, da bi upravičili oznako ogroženega. Pri izjavah o tem ni varčevala z besedami: »Danes smo bili priča pogrebu konvencije o svetovni dediščini,« je dejala in dodala, da je prevladal pritisk in da je bila »sramotno kršena« znanstvena objektivnost.

Odesa je zdaj pod Unescovo zaščito. FOTO: Reuters

Ukrajinski kulturni minister Oleksandr Tkačenko je izid glasovanja s šestimi glasovi za, enim proti in 14 vzdržanimi komentiral z besedami, da je bil to pomemben, zgodovinski dan. »Prav gotovo je Odesa v nevarnosti zaradi ruske invazije. Upam, da ga bo lahko Unesco zaščitil pred temi barbarskimi napadi.« Ukrajinci svoje spomenike in zgradbe vse od začetka ruske invazije sicer ščitijo z vrečami peska in barikadami, je poročala STA.

Kot piše na spletni strani Unesca, se po uvrstitvi mesta na seznam ogrožene dediščine v skladu s pogoji konvencije o svetovni dediščini 194 držav pogodbenic zavezuje, da ne bodo sprejele nobenih namernih korakov, ki bi lahko neposredno ali posredno škodovali zaščitenemu območju, in da bodo pomagale pri njegovem varovanju.