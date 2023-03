Vse skrivnosti sodobnih in osupljivih gradenj

Opredeliti sanjski dom je težko, saj ima lahko ta pridevnik nešteto spremenljivk. Kar je za koga lahko sanjsko, je lahko za koga drugega povprečno. Nekaj je vendarle nedvomno jasno: sanjski dom izžareva domačnost in omogoča brezpogojno brezskrbnost. Je prostor, kjer se počutimo dobro in kjer želimo ustvarjati čim več prijetnih spominov.

Da bo res tako, pa je odvisno od same zasnove in od tehniških oziroma gradbenih rešitev, ki bodo pripomogle k takšnemu bivalnemu okolju. Dizajn je potem samo še tista prava pika na i, ki dopolnjuje naš življenjski slog.

Prenavljate? Gradite? Iščete navdih za svoj novi dom? Na Sejmu Dom na Gospodarskem razstavišču boste med 22. in 26. marcem našli vse informacije, ki jih potrebujete.

Sejem Dom je prava priložnost za uresničitev vaših sanj

Tehnološki napredek je močno posegel v sodobni koncept bivanja. Še bolj pa so v zadnjem obdobju nanj vplivali energetska kriza in ne nazadnje tudi iskanje čim bolj trajnostnih rešitev.

Kako se torej lotiti že najmanjše prenove doma in kje poiskati najbolj optimalne rešitve za svojo nepremičnino? Odgovore na ta osnovna vprašanja boste težko dobili samo pri enem strokovnjaku ali ponudniku. Na srečo pa boste z obiskom Sejma Dom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na enem mestu dobili vse odgovore, se seznanili z vsemi novostmi, prejeli kakšno ponudbo in celo izkoristili posebne sejemske popuste. Tako bo pot do sodobno zasnovanega doma nedvomno še lažja.

Sejem Dom je največji sejem s področja graditeljstva v Sloveniji in sosednjih regijah. Na njem boste našli vse za gradnjo in prenovo. Zapišite si datum: 22.–26. 3. 2023. Na spletni strani je že na voljo e-katalog, ki vam bo služil kot vodnik po sejmu. V njem najdete program svetovanj, seznam razstavljavcev z njihovimi opisi in kontakti ter nasvete s področja graditeljstva.

Na sejmu bo več kot 355 podjetij iz 27 držav predstavilo različne storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo in energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje in urejanje okolice. Na enem mestu boste lahko izvedeli vse zadnje novosti in trende s področja gradnje, prenove in opremljanja doma.

Od blizu boste lahko spoznali tudi številne inovacije, izdelke in storitve, ki so plod slovenskega znanja. Prvi dan sejma bodo tudi letos podelili priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu. Organizatorji tako spodbujajo razvoj trajnostnih rešitev ter hkrati prispevajo k večji kakovosti in konkurenčnosti na področju graditeljstva v Sloveniji.

Prava pomoč neodvisnih strokovnjakov

Neprecenljiv vir zanesljivih informacij bodo tudi nasveti in predavanja strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK in energetskih svetovalcev ENSVET (Eko sklad).

Svetovalci Gradbenega inštituta ZRMK vam bodo na voljo z brezplačnimi nasveti vse dni sejma. Nanje se lahko obrnete za nasvete s področja gradnje – od postopkov pridobitve upravnih dovoljenj, nasvetov arhitekta, statike in celovitih energetskih prenov stavb, trajnostnega ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, gradnje ali prenove klasično zidanih, spomeniško zaščitenih ali montažnih gradenj, pasivnega in skoraj ničenergijskega standarda gradnje do statične presoje in potresne varnosti.

Če iščete trajnostne rešitve za svoj dom, boste lahko zbrali vse potrebne informacije in nasvete o učinkovitem ogrevanju, hlajenju, prezračevanju in osvetlitvi ter uporabi gradbenih virov z nizkim ogljičnim odtisom. S trajnostno gradnjo in prenovo stavb znižamo rabo in stroške energije in vode, zmanjšamo količino odpadkov, omejimo škodljive vplive na okolje, ohranjamo naravne vire in prispevamo k celotnemu znižanju ogljičnega odtisa.

Svetovanja bodo tudi na temo novega gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora, ki sta začela veljati 1. junija 2022.

Energetski svetovalci mreže Ensvet vam bodo kot neodvisni strokovnjaki ponudili brezplačno pomoč pri odločitvah glede vaših energetskih naložb in pri pridobivanju sredstev Eko sklada. Pomagali vam bodo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicij za učinkovito rabo energije.

Sejem je odprt od srede do sobote, od 10. do 19., v nedeljo do 18. ure.

