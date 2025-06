WorldPride v Washingtonu: praznik kljubovanja Donaldu Trumpu

Po Washingtonu, letošnji svetovni prestolnici ponosa – v mestu se je včeraj sklenil WorldPride, globalno praznovanje kulture in identitete skupnosti LGBTQ –, so minuli konec tedna plapolale številne mavrične zastave, toda tudi ta praznik so zasenčili ukrepi predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ko je mesto pred leti kandidiralo za gostiteljstvo svetovne parade ponosa in ga tudi dobilo, se je nadejalo več milijonov obiskovalcev, a to se zaradi zadržkov glede potovanj v ZDA ni uresničilo. Vsi tisti, ki so še vedno v mavričnih barvah korakali mimo Bele hiše, so s tem izrazili tudi kljubovanje predsednikovim ukrepom.

V Washingtonu so ob svetovni paradi ponosa, ki je potekala ob 50. obletnici prve v tem mestu, pričakovali vsaj tri milijone obiskovalcev, kar bi lokalnemu gospodarstvu prineslo skoraj 800 milijonov dolarjev, je poročal BBC. A turisti z vsega sveta imajo že tako zadržke do potovanja v ZDA zaradi politike Donalda Trumpa, še toliko večje pa čutijo pripadniki skupnosti LGBTQ, predvsem transspolne osebe.

WorldPride je letos potekal ob poostrenih varnostnih ukrepih. FOTO: Alex Wroblewski/AFP

Eden od odlokov ameriškega predsednika, ko je začel mandat, je bil namreč, da v ZDA priznavajo le dva spola. Sledil je izvršni odlok, s katerim je transspolnim ženskam prepovedal sodelovanje v ženskih športnih disciplinah, ter še vrsta ukrepov. Med drugim je bila odpravljena zaščita pred diskriminacijo na podlagi spolne identitete in spolne usmerjenosti, transspolnim osebam je onemogočeno služenje v vojski ... Prav na začetku junija, meseca ponosa, je ameriška mornarica začela postopek za preimenovanje tankerja, ki je bil poimenovan po ubitem aktivistu za pravice gejev, Harveyju Milku.

Tudi varnostni pomisleki

Takšni ukrepi in nemara še bolj sovražne razprave, ki so sledile, številnih obiskovalcev globalnega praznovanja niso odvrnili le zaradi moralnih zadržkov, temveč varnostnih pomislekov. Da si v takšnih razmerah ne želi potovati na parado ponosa v Washington, čeprav si je to želela, je za BBC povedala Alice Siregar, transspolna oseba iz Montreala, ki ima poleg kanadskega državljanstva tudi ameriško, vendar zaradi novih pravil Trumpove administracije, ki transspolnim Američanom preprečujejo spremembo spola v uradnih dokumentih, ni mogla podaljšati ameriškega potnega lista.

V Washington bi sicer lahko odpotovala s kanadskim potnim listom, a jo skrbi, da ameriški mejni organi morda ne bodo sprejeli njene spolne identitete. Preprosto nočem tvegati, je izjavila, čeprav tiskovni predstavnik ameriške carinske in mejne zaščite zagotavlja, da spolna identiteta ne vpliva na vstop v državo. Takšni in drugačni zadržki so oklestili obisk, in sicer je bil za približno tretjino manjši, kot so upali ob kandidaturi. Tudi zasedenost hotelov je bila precej manjša.

Paradi so se pridružili tudi pripadniki metropolitanske policije. FOTO: Gabriel V. Cardenas/Reuters

Letos so organizatorji WorldPride, ki so imeli zaradi ukrepov ameriške administracije za nameček velike težave s pridobivanjem sponzorskih sredstev, sprejeli dodatne varnostne ukrepe. Prizorišče je bilo prvič ograjeno in opremljeno z detektorji za orožje, okrepljena je bila navzočnost policije, tudi županja Washingtona Muriel Bowser je v izjavi za AFP ugotavljala, da so obiskovalci zaskrbljeni, da se ustvarja okolje, ki je sovražno do skupnosti LGBTQ.

Kljub temu je parada šla mimo Bele hiše in v slogu novega ameriškega domoljubja so tudi udeleženci poudarili patriotizem. Med njimi so, kot je poročal Reuters, korakali vojni veterani, sodelovala je metropolitanska policija, prav tako gasilska enota, ki je nosila napis Ogenj ne diskriminira. Tudi mi ne.