Za varnost bodo skrbeli tudi slovenski policisti

Pri varovanju poletnih olimpijskih iger, ki bodo med 26. julijem in 11. avgustom v Parizu, bo sodelovala tudi slovenska policija. To so potrdili na ministrstvu za notranje zadeve, kjer so prejeli prošnjo francoskih oblasti in se nanjo pozitivno odzvali. Vprašanje zagotavljanja varnosti na dogodku, ki bo po pričakovanjih v glavno mesto Francije pritegnil okoli 15 milijonov obiskovalcev, je še posebej aktualno po nedavnem terorističnem napadu v Moskvi.

Francoska ministrica za šport Amélie Oudéa-Castéra je sicer na začetku tedna izjavila, da za zdaj ni posebne grožnje, povezane s terorizmom, ki bi merila na olimpijske in paraolimpijske igre Parizu. Približno 110 dni pred začetkom olimpijskih iger, ki jim bodo sledile paraolimpijske, se priprave nanje in slovesnost ob odprtju, ki bo tokrat potekala na reki Seni, nadaljujejo, je zagotovila ministrica.. »Načrta B ni,« je njeno izjavo povzel AFP. Namesto tradicionalnega sprehoda delegacij držav na atletskem stadionu bodo namreč te plule v čolnih po Seni, kar naj bi po napovedih spremljalo okoli pol milijona gledalcev.

Najvišja stopnja pripravljenosti

Po terorističnem napadu v koncertni dvorani v bližini Moskve, v katerem je umrlo 140 ljudi, je francoska vlada sicer razglasila najvišjo stopnjo pripravljenosti, kar pomeni, da varnostne sile posebej nadzirajo morebitne tarče, kot so vladne stavbe, prometna infrastruktura ali šole, prav tako opravljajo varnostne preglede ljudi, ne le tistih, ki bodo sodelovali, ampak tudi vseh, ki živijo v bližini infrastrukture – ter ob tem z ulic odstranjujejo ljudi, ki bi lahko kazili podobo mesta v času iger, kot so brezdomci in migranti, je poročal AP.

Za varnost poletnih olimpijskih igrah vsak dan skrbelo 45.000 policistov in žandarjev, vpoklicali naj bi tudi 18.000 vojakov. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Že pred časom so prireditelji za pomoč pri varovanju zaprosili 46 držav zaveznic, ki naj bi zagotovile pomoč več kot 2000 pripadnikov varnostnih sil. Moči želijo okrepiti predvsem na področjih, kjer imajo primanjkljaj, med njimi je po poročanju AFP varovanje s pomočjo specializiranih psov. Sodelovanje naj bi po podatkih francoskih oblasti do zdaj potrdilo 35 držav. Med njimi je Slovenija, so potrdili na slovenskem ministrstvu za notranje zadeve. Podrobnosti niso razkrili, le to, da je policija prejela prošnjo in se nanjo pozitivno odzvala. Javno je sicer sodelovanje potrdil poljski obrambni minister Władysław Kosiniak-Kamysz, ki je napovedal, da bodo v Pariz poslali tako vojake kot pse in njihove vodnike, njihove glavne naloge pa bodo zaznavanje eksplozivov in protiteroristične dejavnosti.

Pariz bo po Londonu drugo mesto, ki bo olimpijske igre gostilo že tretjič. Prvič se je to zgodilo leta 1900, drugič pred natanko sto leti. FOTO: Guillaume Baptiste Afp

Sodelovanje pri varovanju dogodkov takšnih razsežnosti sicer ni posebnost. Ko je Francija lani gostila svetovno prvenstvo v ragbiju, so druge evropske države tja poslale 160 policistov. Po drugi strani bodo francoske sile pomagale varovati evropsko prvenstvo v nogometu, ko bo od 14. junija do 14. julija v Nemčiji, ta država bo nato svoje policiste poslala v Pariz.

Pretekli dogodki

Ves svet je z grozo spremljal dogajanje v Münchnu leta 1972, ko se je osem članov palestinske teroristične organizacije Črni september prikradlo v olimpijsko vas ter ubilo dva člana izraelske ekipe, še devet so jih vzeli za talce. FOTO: Wikipedija

Olimpijske igre so sicer že bile prizorišče terorističnih napadov. Ves svet je z grozo spremljal dogajanje v Münchnu leta 1972, ko se je osem članov palestinske teroristične organizacije Črni september prikradlo v olimpijsko vas ter ubilo dva člana izraelske ekipe ter zajelo devet talcev. V neuspelih poskusih reševanja so vsi umrli, poleg njih še pet Palestincev in nemški policist.

Bombni napad se je zgodil tudi v času poletnih iger v Atlanti leta 1996, ko je eksplozija v olimpijskem parku ubila eno osebo, več kot sto pa jih je ranila. Doma narejeno bombo je podtaknil Eric Robert Rudolph, ki je devet let po napadu priznal krivdo in prevzel odgovornost za še tri eksplozije.