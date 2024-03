Pri varovanju olimpijskih iger bodo Francozom pomagali zavezniki

Olimpijske igre se nezadržno približujejo, prirediteljem v Parizu pa vse bolj skrb vzbujajo varnostne razmere v svetu. V mestu s približno dvema milijonoma prebivalcev pričakujejo med 26. julijem in 11. avgustom več kot 15 milijonov obiskovalcev. Zato je Francija za pomoč pri varovanju tega glavnega športnega dogodka v letu prosila več svojih zaveznic. Koliko in od kod, ni znano, je pa sodelovanje že javno potrdila Poljska.

Poljski obrambni minister Władysław Kosiniak-Kamysz je v četrtek, ko je državo obiskal vrhovni poveljnik francoskih oboroženih sil general Thierry Burkhard, tvinil, da se bodo poljske oborožene sile pridružile »mednarodni koaliciji, ki jo je oblikovala Francija, in bodo zagotavljale varnost pred in med igrami«. Tja bodo poslali tako vojake kot pse in njihove vodnike, njihove glavne naloge pa bodo zaznavanje eksplozivov in protiteroristične dejavnosti. Števila pri tem ni navedel, tiskovna predstavnica poljske vojske Joanna Klejszmit pa je za AFP po navedbah časnika Le Monde dejala, da trenutno oblikujejo enoto, ki bo odpotovala v Pariz.

Poljski obrambni minister Władysław Kosiniak-Kamysz je na X potrdil, da je Poljska med državami, ki bodo Franciji pomagale varovati OI. FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Odločitev organizatorjev, da pokličejo okrepitve, je sicer spodbudila teroristična grožnja, je AFP zaupal vir z obrambnega ministrstva. Povod zanjo je bil nedavni napad na koncertno dvorano v bližini Moskve, v katerem je umrlo več kot 140 ljudi, odgovornost zanj pa je prevzela Islamska država. Francija je po tem na seji sveta za obrambo in varnost, ki jo je sklical predsednik Emmanuel Macron, stopnjo teroristične ogroženosti dvignila na najvišjo.

Poziv izdali že januarja

Kot je za AFP še dejal neimenovani vir z obrambnega ministrstva, bodo zaveznice francoske varnostne sile okrepile na področjih, kjer občutijo primanjkljaj. Med najbolj podhranjenimi so prav tista, ki vključujejo specializirane pse.

Vir s francoskega ministrstva za notranje zadeve pa je za AFP navedel, da so prireditelji že januarja, ko so iskali več kot 2000 policistov, za pomoč zaprosili šestinštirideset držav. Ministrstvo je za franceinfo potrdilo, da se je do 25. marca pozitivno odzvalo petintrideset držav, kot razloge za poziv pa navedlo gledalsko izkušnjo obiskovalcev, odziv na obseg dogodka ter mednarodno sodelovanje.

Na obeh ministrstvih sicer poudarjajo, da to ob dogodkih takšnih razsežnosti ni nič novega. Ko je denimo Francija gostila svetovno prvenstvo v ragbiju, so druge države tja poslale 160 policistov. Francija je priskočila na pomoč organizatorjem svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju. Uslugo bo naredila tudi Nemčiji, ki bo junija in julija gostila evropsko, Nemčija pa bo nato nekaj svojih policistov poslala v Pariz.

Po zadnjih podatkih bo za varnost na največjem športnem tekmovanju, ki ga bo Pariz gostil skupno tretjič (a prvič po sto letih), vsak dan skrbelo 45.000 policistov in žandarjev, vpoklicanih naj bi bilo okrog 18.000 vojakov, zasebna podjetja pa naj bi prispevala od 18.000 do 22.000 varnostnikov. V Parizu v času iger pričakujejo več kot petnajst milijonov obiskovalcev, organi pa trenutno preventivno varnostno preverjajo približno milijon ljudi, med njimi športnikov in tistih, ki stanujejo v bližini ključne infrastrukture. Za varovanje so sicer zaprosile tudi nekatere delegacije, ameriška in izraelska naj bi že dobili zeleno luč.