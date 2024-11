»Najlepše mesto na svetu« zasijalo v soju več kot 50 kilometrov luči

Natančnega podatka o tem, kdaj smo pri nas začeli množično (in nekoliko evforično) prižigati praznične luči, ni. Po nekaterih medijskih zapisih sklepamo, da so se v prestolnici tega prvič organizirano lotili pred dobrima dvema desetletjema, natančneje 3. decembra 2002 s prireditvijo Dnevi prešernosti. Leto pozneje se je prireditev preimenovala v Ljudje, prižgimo luč!, po pesmi Frana Milčinskega - Ježka, ki jo je za dobrodelno prireditev, namenjeno otrokom, napisal leta 1972.

Najlepše mesto na svetu krasi še okoli 850 svetlobnih teles. FOTO: Črt Piksi/Delo

Maribor je tokrat prvič prehitel Ljubljano, saj je mesto ob Dravi zasijalo že v četrtek s prižigom 40 kilometrov luči, mestne ulice so preplavila čarobna bitja, zasijalo je tudi Vilinsko mesto. Pri okrasitvi mesta vsako leto ohranjajo vsebinsko rdečo nit Čarobne niti, ki simbolizira povezanost med ljudmi. Na mariborskem Gornjem trgu so tudi tokrat postavili novoletno smreko in 33 metrov visoko panoramsko kolo, tako kot vsako leto so odprli božično tržnico z bogato gostinsko ponudbo.

Maribor je tokrat prehitel Ljubljano, saj so se decembrske prireditve začele že v četrtek. FOTO: Andrej Petelinšek/Večer

Največ obiskovalcev z vseh koncev Slovenije je gotovo privabil včerajšnji prižig prazničnih luči v glavnem mestu. Na osrednjem Prešernovem trgu se je spet zbrala množica obiskovalcev, ki je snemala, fotografirala in vzdihovala ob prižigu več kot 50 kilometrov luči, »najlepše mesto na svetu« pa krasi še okoli 850 svetlobnih teles. Tema letošnje praznične okrasitve avtorja Urbana Modica je Vesolje življenja, saj združuje veselje in vesolje. Številni obiskovalci so se gotovo razveselili odprtja 37 lesenih hišic s hrano, pijačo in darilnim programom.

V Mariboru zažarelo 40 kilometrov luči, posebnost je 33 metrov veliko panoramsko kolo. »Najlepše mesto na svetu« v soju več kot 50 kilometrov luči. Od včeraj v objemu prazničnih luči tudi v Škofji Loki, Lendavi in Rogaški Slatini.

V vsej veličini je na Prešernovem trgu zasijala tudi 21 metrov visoka in pet ton težka novoletna smreka, ki so jo poimenovali po pokojni humanitarki Aniti Ogulin. V parku Zvezda je najmlajšim namenjen čarobni gozd z ustvarjalnimi delavnicami, na Prešernovem trgu bodo od 3. do 6. decembra Miklavžev sejem, Miklavžev sprevod in sprevod Ledene kraljice ter pet sprevodov dedka Mraza. Glasbeni program, vključno s silvestrovanjem, bo tudi letos na petih prizoriščih – Kongresnem, Pogačarjevem, Mestnem in Novem trgu ter na Trgu francoske revolucije – in bo trajal do novega leta.

Ko se je včeraj zvečerilo, se je tudi v prestolnici uradno začel praznični čas. FOTO: Črt Piksi/Delo

Knežje mesto z laskavim naslovom

S posebnim nazivom se letos lahko pohvalijo v Celju. Mreža božičnih mest, ki jo podpira evropski parlament, je Celju med mesti z največ 100.000 prebivalci podelila naziv evropskega božičnega mesta 2025. Predstavniki knežjega mesta bodo naziv prevzeli sredi decembra v Brnu, od predstavnikov lanskega božičnega mesta, irskega Waterforda. Takrat bodo v mestu že svetile praznične luči, saj jih bodo tradicionalno prižgali danes ob 17. uri, dan pred prvo adventno nedeljo.

Od včeraj so v objemu prazničnih luči tudi ulice in trgi v Škofji Loki, Lendavi in Rogaški Slatini. Danes jih bodo prižgali še v Kranjski Gori in Portorožu. Javne službe so praznično okrasitev že izobesile v Novi Gorici, Kranju, na Ptuju, v Izoli, Postojni, Novem mestu in Kopru, a jih bodo prižgali šele prihodnji teden. Kot zanimivost naj omenimo, da so prvi v Sloveniji prižgali praznične luči na Vrhniki, kjer so ulice osvetljene od 22. novembra.