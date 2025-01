V garažah centrov vedno več zapuščenih avtomobilov- tudi vrednih starodobnikov

Zapuščeni avtomobili v garažah trgovskih centrov v Zagrebu postajajo vse bolj opazen problem, saj se v garažah Avenue Mall, Z centra in Arena centra kopičijo vozila, ki so tam že več let. Med njimi so tako poškodovani in zanemarjeni avtomobili kot tudi dragoceni modeli, ki bi lahko dosegli visoke vrednosti na trgu, poroča Jutarnji list.

V Avenue Mall so opazili prašen audi, na katerem so najstniki s prsti risali srčke na umazanih steklih. V zadnji etaži so naleteli na dva mercedesa AMG serije iz 90-ih let, ki sta bila v odličnem stanju in bi lahko dosegla vrednost tudi 70 tisoč evrov. Kljub zanimanju Avenue Mall ni bil pripravljen sodelovati pri preiskavi izvora in zgodbe teh vozil.

Podobna situacija je v Arena centru, kjer so opazili več kot 50 zapuščenih avtomobilov. Med njimi sta bila dva smarta, prekrita s sivim lepilnim trakom in z več policijskimi kaznimi zaradi neregistriranosti. Poleg teh so bili tudi stari renaulti, okrašeni z grafiti in falusnimi oblikami, ter zastava 750, ki je že močno načeta z rjo. Uprava Arena centra je izrazila željo po rešitvi tega problema in poudarila, da se trudijo najti pravne rešitve za odstranitev teh vozil, navaja Jutarnji list.

V centru so naleteli še na rdeči fiat seicento, ki je bil očitno udeležen v nesreči in nato zapuščen. Vozilo je zdaj preplavljeno s smetmi in grafiti. Podobno usodo je doživel volkswagen passat, ki služi kot smetišče in stranišče za golobe. Kljub temu da center ni dovolil objave fotografij, so izrazili cenjenje za novinarsko delo in trud pri obravnavi tega problema.