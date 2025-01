Bob leta 2024 je prejel Samo Zver za izjavo o etiki zdravniškega dela

Na sobotni prireditvi v Slovenskem narodnem gledališču Maribor je priznanje za Bob leta 2024 prejel zdravnik dr. Samo Zver za izjavo, ki po mnenju bralcev časnika Večer in širše slovenske javnosti najbolje odraža družbeno pomembnost in moč javne besede. Njegova nagrajena izjava se glasi:

»Ne moreš stavkati na nekom, ki potrebuje tvojo pomoč. Kdor potrebuje tvojo pomoč, ne more biti predmet ciljev, ki se odražajo na tvoji zasebni koristi.«

Priznanje je dr. Zveru podelil odgovorni urednik Večera, Matija Stepišnik, ki je ob tem poudaril pomen pogumnih in argumentiranih izjav v javnem prostoru: »Če kdaj, zdaj potrebujemo ljudi, ki rečejo bobu bob. Osebnosti, ki se ne umikajo iz javnih prostorov v zavetje privatnosti, ampak mislijo in povedo naravnost, pogumno, odločno, argumentirano. Bob leta je pomemben del naše zgodovine, akcija in gibanje za veljavo javne besede.«

Prireditev, ki že 26. leto zapored poudarja pomen odprtega dialoga in kritičnega razmisleka, sta vodila satirika Aleksander Pozvek in Maja Monrue. Glasbeni del večera so popestrili Matevž Šalehar - Hamo, Jernej Dirnbek (Mi2), Happy Ol' McWeasel, Ajda Stina Turek, Leyre, Um & Kuna ter drugi nastopajoči. Scenarij sta podpisala Andrej Težak Tešky in Igor Bračič.

Samo Zver je letos prejel tudi priznanje Delova osebnost leta. Preberite si intervju z njim, v katerem je dejal: Ne pozabite živeti, se šaliti, se pogovarjati