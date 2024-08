Zaposleni imajo neomejeno število dni dopusta in 37-urni delavnik

V mariborskem podjetju Mikro+Polo, ki dobavlja opremo za laboratorije, ponujajo zaposlenim poleg drugih ugodnosti tudi neomejeno število dni plačanega dopusta. Po desetih letih ugotavljajo, da zaposleni povprečno izkoristijo dva dneva več dopusta na leto, kot bi jim sicer pripadalo po zakonu. Pri tem generalni direktor Marko Podgornik Verdev ugotavlja, da je razlika med mlajšimi in starejšimi sodelavci: »Mlajši porabijo tudi po deset dni več na leto, starejši pa tudi po deset dni manj.«

Ukrep ocenjuje kot uspešen, saj zaposleni te možnosti ne izkoriščajo v škodo podjetja. »Menim, da so zaposleni ljudje odrasle osebe, ki jim je več kot jasno, da se denar zasluži z delom, in ne z dopustom. Tako moji sodelavci naš neomejen plačan dopust sprejemajo z vso odgovornostjo. Istočasno pa imamo pravilo, da dopust odobri sodelavec, ki te bo v času tvoje odsotnosti nadomeščal in z odobritvijo prevzema odgovornost za tvoje delo v času tvoje odsotnosti.«

Povečala pripadnost podjetju in občutek odgovornosti

Pripadnost podjetju in občutek odgovornosti sta se s tem ukrepom po ocenah direktorja še povečala. Njihove izkušnje kažejo, da takšna svoboda in prožnost vodita k višji produktivnosti in boljšemu ravnovesju med delom in zasebnim življenjem. »Tudi jaz sem imel deset let nazaj tri majhne otroke in bilo mi je več kot jasno, da imamo mlade družine premalo dopusta,« je razložil.

Kolikor ve, so edini v Sloveniji s takšno ureditvijo dopusta. Točne podatke je težko najti, v zaposlovalni agenciji Adecco pa se strinjajo, da v Sloveniji ni veliko delodajalcev, ki nudijo zaposlenim neomejeno število dni plačanega dopusta. »Ta praksa je bolj razširjena v nekaterih drugih državah. V Sloveniji se večina delodajalcev drži zakonsko določenega minimalnega števila dni dopusta, ki je za redno zaposlene najmanj 20 dni na leto,« so povedali.

V Sloveniji ni veliko delodajalcev, ki nudijo zaposlenim neomejeno število dni plačanega dopusta. FOTO: Shutterstock

Tudi sicer na področju ureditve dela v podjetju Mikro+Polo odstopajo od večine slovenskih podjetij. Zaposleni imajo 37-urni delovnik in 45-minutni odmor. Na voljo so jim brezplačen zajtrk, sveže sadje, fitnes in ples, letni izlet in športni dnevi. S seboj v službo lahko pripeljejo otroke in živali. Z Društvom za zaščito živali Maribor so nedavno izdali brezplačen priročnik s pravili za uvajanje psov v delovno okolje.

Podgornik Verdev verjame v takšne ukrepe, saj je prepričan, da se mora delo prilagajati zasebnemu življenju, in ne obratno: »Sicer življenje izgubi smisel.«

Posel delajo ljudje

Kdor ne vlaga v ljudi, zame ni pravi podjetnik, pravi Marko Podgornik Vrdev. FOTO: Marko Feist

Ukrepi sicer različno delujejo na posameznike. »Nekomu, ki ima majhne otroke, zelo veliko pomeni, da lahko dela tudi od doma, da imamo krajši delovnik in njegov otrok ni zadnji v vrtcu, ki čaka na svojega starša. Drugim veliko pomeni zdrav način življenja,« je ponazoril.

Vsak podjetnik naj po njegovih besedah razmišlja o tem, da posel delajo ljudje. »Kdor ne vlaga v ljudi, zame ni pravi podjetnik. Država pa naj pri sprejemanju neživljenjskih zakonov poišče dobre prakse, ki jih je v Sloveniji dovolj in zakone prilagaja tistim, ki celo presegajo ustaljene prakse.«

Mikro+Polo je največji slovenski dobavitelj opreme za laboratorije, njihovo laboratorijsko pohištvo uporablja nekaj največjih farmacevtskih podjetij na svetu. Trenutno zaposluje 150 ljudi v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Avstriji in Nemčiji.