Zavihali so rokave, zavijali darila in delili nasmehe

Življenjska zavarovalnica Vita ima poseben posluh za svoje stranke, kar dokazuje s kakovostno ponudbo dobro premišljenih storitev – širši javnosti so znani po svojem celostnem pristopu k zavarovanju in skrbi za stranke. Vse leto pa se s predanostjo in aktivno zavzetostjo usmerjajo tudi v številne družbeno odgovorne dejavnosti. Verjamejo, da kot zavarovalnica prispevajo k boljši družbi, ne le s svojimi kvalitetnimi storitvami in poslanstvom, temveč tudi s sodelovanjem pri projektih, ki izboljšujejo življenja ljudi in okolja, v katerem živimo.

Letošnje leto je bilo za Vito še posebej bogato z družbeno koristnimi dejavnostmi, ki so odraz njihovega trajnostnega in družbeno odgovornega poslovnega modela. Spoznajte nekatere, ki so v našem prostoru pustile prav poseben pečat.

Namesto v pisarno so se odpravili na teren, kjer so pomagali pa posaditvi novih dreves. FOTO: Vita, življenjska zavarovalnica, d. d.

Za okolje in zdrave gozdove

Lansko poletje si bomo nedvomno zapomnili po izjemni suši in uničujočem požaru, ki je opustošil rodovitne gozdove na Krasu. Požar je zajel več kot 2000 hektarov italijanskega in slovenskega dela planote Kras in za seboj pustil opustošenje.

V družbah Zavarovalne skupine Sava so takoj prepoznali obsežnost te katastrofe in priskočili na pomoč. Pod okriljem njihove iniciative Srce za svet so se pridružili projektu »Zeleno srce Krasa«. V sodelovanju z Zavodom za gozdove in Centrom obnove pogorelega Krasa so prispevali k obnovi in povrnitvi zelene podobe Krasa. Timski duh, ki je zažarel na pogorišču požara, je pravi odraz vrednot, ki prevladujejo tudi v Viti, zelo življenjski zavarovalnici.

December v znamenju obdarovanja

V Sloveniji ogromno družin živi na pragu revščine. V tem decembrskem času je ta še bolj kruta, saj marsikateri otrok brez pomoči skrbnikov in donatorjev pod jelko ne bi dobil darila. Da bi bilo nasmehov na otroških obrazih čim več, so se v Viti v okviru iniciative Srce za svet pridružili projektu »Palčki pomagalčki« in se povezali z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, s katero so sodelovali pri zbiranju prisrčnih daril in šolskih potrebščin.

Poskrbeli so tudi, da bo letos čim več otrok prejelo darilo pod smreko. FOTO: Depositphotos

Decembrska akcija je le ena od številnih Vitinih družbeno odgovornih udejstvovanj, s katerimi delijo toplino in veselje med najmlajšimi in najbolj ranljivimi člani družbe.

Ste jih ujeli v mestu? Delili so praznično vzdušje!

Decembra je Vita izvedla serijo enodnevnih gostovanj pred šestimi NLB poslovalnicami po Sloveniji, vključno z Mariborom, Kočevjem, Velenjem, Ljubljano (MHL), Koprom in Domžalami.

Ste jih srečali v mestu? FOTO: Vita, življenjska zavarovalnica, d. d.

Na stojnicah je bilo živahno in v pravem decembrskem duhu – delili so čaj, božično žito s posebnim posvetilom in letake.

Na ta sproščeni način so opozorili nase in na svojo prisotnost v NLB poslovalnicah, kjer so sklepalna mesta Vite, in poklepetali z mimoidočimi in jim voščili vse lepo v prihajajočem letu 2024.

»V prazničnem času skupaj ustvarjamo dragocene spomine, ki bodo trajali večno«

Leto 2023 za Vitoni bilo le leto poslovnih uspehov, temveč tudi leto, ko so se zavezali k družbeni odgovornosti in dobrodelnosti. S svojimi dejanji so pokazali, da je mogoče poslovni svet združiti z družbenim aktivizmom in resnično narediti razliko. Ob zaključku leta Vita vsem svojim strankam, partnerjem in širši skupnosti želi srečno, zdravo in uspešno novo leto!

Naročnik oglasne vsebine je Vita, življenjska zavarovalnica, d. d.