Brez vode ni življenja. Ukrepati moramo takoj!

Petinosemdeset odstotkov Slovenk in Slovencev želi, da bi EU sprejela več ukrepov za reševanje težav z vodo. To je namen nove evropske strategije za odpornost v zvezi z vodo. Vodo že predolgo jemljemo za nekaj samoumevnega. Naše vode so onesnažene, poplave in suše so nova normalnost, vse večje povpraševanje po vodi pa čezmerno obremenjuje evropske vodne vire. Število Evropejcev, ki jih je prizadelo pomanjkanje vode, se je v zadnjem desetletju skoraj podvojilo. Evropa je območje z vodnim stresom. Zagotoviti moramo, da povpraševanje po vodi ne bo preseglo ponudbe.

Pametno ravnanje z vodo mora postati sestavni del našega gospodarstva, zato jo moramo začeti uporabljati pametno. Preostali svet se za navdih in rešitve zgleduje po EU, saj je vodni stres svetovni izziv. EU zato predlaga celovito strategijo za odpornost v zvezi z vodo. V njej je opisano, kako naj Evropa pametno ravna z vodo, kar bo koristilo ljudem, našim podjetjem, konkurenčnosti in našim ekosistemom. Temelji na načelu »učinkovite rabe vode na prvem mestu«, ki daje prednost zmanjševanju povpraševanja pred povečevanjem ponudbe. Države bomo podprli pri ukrepanju na vseh ravneh in v vseh sektorjih, da bi prihranile vodo, preden začnejo izkoriščati dodatne vire. Vodo upravljamo na številnih ravneh, občine in regije pa so pogosto najprimernejše za ukrepanje.

Ta načrt temelji na številnih zakonih o vodi in na vodilnem svetovnem vodnem sektorju. Vendar moramo storiti še več. Najprej moramo obnoviti prekinjeni vodni krog in ga zaščititi, in sicer moramo zagotoviti zdravje naših ekosistemov, da bi po naravni poti lahko shranjevali in čistili vodo, ter zmanjšati onesnaževanje in očistiti naše že onesnažene vode. Poleg tega moramo zgraditi konkurenčno in krožno gospodarstvo EU, ki temelji na pametnem ravnanju z vodo. V Evropi imajo sedež številna inovativna podjetja za vodno tehnologijo, ki so imetniki 40 odstotkov patentov za vodne tehnologije, vendar potencial za ustanavljanje še več podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v panogah, povezanih z vodo, še ni izkoriščen. Ta potencial moramo okrepiti in izkoristiti doma ter na svetovnih trgih. Zagotoviti moramo tudi čisto in cenovno dostopno vodo ter sanitarno ureditev za vse. Vsi potrebujemo čisto vodo: državljani, podjetja, industrija in kmetje.

Ti cilji so medsebojno povezani. Zdravi ekosistemi varujejo naš vodni cikel, ki spodbuja naše gospodarstvo, hkrati pa nas ščitijo pred vplivi podnebnih sprememb. Močan vodni sektor, ki daje prednost učinkoviti uporabi vode, krožnosti in inovacijam, je konkurenčnejši na svetovni ravni, hkrati pa pripomore k cenovno ugodnim in dostopnim storitvam za rabo vode. Z napredno sanitarno ureditvijo se odpadna voda pred vrnitvijo v naravo očisti, s čimer se ohranjajo ekosistemi, ki varujejo vodni krog.

Da bi to dosegli, strategija za odpornost v zvezi z vodo določa nabor orodij, ki so državam članicam v pomoč pri učinkovitejšem gospodarjenju z vodo, hkrati pa ostaja enostavna.

Vsaka država je v drugačnem položaju. Vodne izgube v državah članicah znašajo od osem do 57 odstotkov. Slovenija veliko vlaga v izboljšanje čiščenja odpadnih voda in posodobitev vodne infrastrukture. Kljub sredstvom EU, namenjenih vodi, je naložbena vrzel še vedno velika. Strategija se bo zato osredotočila tudi na mobilizacijo novih javnih in zasebnih sredstev za nadgradnjo infrastrukture ter nove tehnologije. Možnosti za izboljšave so ogromne, zlasti z digitalizacijo.

Vse države članice si morajo bolj prizadevati, da bi zaščitile svoje vodne sisteme, obravnavale onesnaževanje, obvladovale podnebne spremembe in okrepile obvladovanje tveganja poplav. Nekatere morajo storiti več za posodobitev svoje vodne infrastrukture. Države bi morale dati prednost sektorjem, ki porabijo največ vode ali v katerih so možni največji prihranki.

Evropejci in Evropejke so nas pozvali, naj zaščitimo in obnovimo naše vode. S strategijo za odpornost v zvezi z vodo smo dobili načrt za nadaljnje ukrepanje. Voda je javna dobrina in skupna odgovornost. Sodelovanje in pravična porazdelitev bremena med uporabniki vode vzdolž vodnega kroga sta ključni in ju je treba v prihodnje izboljšati. Manjša poraba vode doma se zdi kot kapljica v morje. Vendar vsaka kapljica šteje. Skupaj s strukturnimi spremembami pri načinu rabe in vrednotenja vode v vseh sektorjih in državah lahko zagotovimo, da bo ponudba v prihodnjih letih ustrezala povpraševanju. Vsi moramo združiti moči, da bi lahko ponovno sklenili naš vodni krog, spodbudili naše gospodarstvo in zagotovili čisto vodo za vse.

