Od pomanjkanja vode in onesnaženja do podnebnega tveganja

V nadaljevanju preberite:

Voda je ključni vir, ne le za javno zdravje, okolje in ekosisteme, temveč tudi za proizvodnjo energije, kmetijstvo in prehransko varnost. A ta vir ni neskončen, zato ga je treba zavarovati pred onesnaženjem in pred prevelikim izkoriščanjem, menijo evropski poslanci. Izzivov pri tem je več, zadevajo milijone in se po Evropski uniji precej razlikujejo, suše in poplave pa niso več omejene na posamezne regije.

Evropski parlamet je tako sestavil, kot pravijo, ambiciozne predloge za Evropsko komisijo, ki naj bi še pred poletjem predstavila Evropsko strategijo za vode. Med hujše težave so uvrstili pomanjkanje vode. Kar 34 odstotkom prebivalcev EU in 40 odstotkom ozemlja je leta 2022 primanjkovalo vode. V južni Evropi se je v poletnih mesecih to pripetilo 70 odstotkom prebivalcev.