Dodatni denar za skrajševanje čakalnih vrst ne bo rešil zdravstva

V nadaljevanju preberite:

In zdaj si poglejmo, kako v Sloveniji deluje kirurgija po naštetih vrstah nujnosti. Če začnemo z najnujnejšimi operacijami, ki rešujejo življenja, smo na srečo v Sloveniji res dobri, pravzaprav odlični. Zakaj? Odgovor je preprost: nizka cena dela tudi najbolj izkušenih kirurgov, kar se vleče se iz časov socializma. Zato je pri nas zunaj rednega delovnega časa zaposlenih (to pomeni, da dežurajo) veliko starejših izkušenih kirurgov. Zato je oskrba najtežjih pacientov na najvišji možni ravni, 24 ur na dan, 365 dni, bistveno boljša kot v večini evropskih držav, da o ZDA niti ne govorimo. Vsako nižanje strokovnosti dežurnih ekip, zaradi varčevanja pri stroških dela, bi gotovo pomenilo velik korak nazaj in bistveno slabšo oskrbo najtežjih pacientov. Trend v Evropi in celo v ZDA je zviševanje strokovnosti dežurnih ekip, saj postajajo nujni pacienti vse težji in standardi oskrbe vse višji.