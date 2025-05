Medicina je čudna zver, v banki ima svoj kvartir

V nadaljevanju preberite:

Kdo so sploh starejši? Tisti, ki so starejši kot njihov zdravnik. Šalo na stran. Napredka, vsaj pravega, v zdravljenju te bolezni še vedno ni. Imamo nekaj ultra privlačnih novih tarčnih in bioloških zdravil, o katerih slišimo, kako so, oh in sploh, krasna in neškodljiva. Seveda, saj niso kemoterapija, ki je grozna stvar. In še poceni in samo zdravila, ki so draga, so navadno učinkovita. Pa seveda ni tako. Niti malo. Tarčna zdravila, ki sicer učinkujejo na točno določeno genetično mutacijo v levkemični celici in tako zavirajo njihove množenje, stanejo. Koliko? Tudi do 20.000 evrov na mesec. In korist za bolnika? Upoštevajoč klinične raziskave bolnik neredko živi štiri ali pet mesecev dlje, če takšno zdravilo seveda prejema. Zdravi se v bolnišnici in ne doma. Okužbe in drugi neželeni sopojavi so lahko tako zelo hudi, da se bolniki stalno vračajo na oddelke. Farmacija pritiska na regulatorja, naj zdravilo dobi uporabno dovoljenje že po nekaj mesecih. In nato začnemo v naših bolnišnicah odkrivati sopojave zdravljenja.