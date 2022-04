Nagovor ruskemu narodu

Dragi evropski sosedje, dragi prijatelji!

Grozljiva, strašna, nesprejemljiva vojna cefra samo jedro naše celine.

Veste, zakaj.

Ruska vojska je vdrla v Ukrajino.

Vaš predsednik se je odločil, da pripelje vojno v državo, ki ni napadla nikogar ter je želela zgolj živeti v miru z vsemi sosedi in prijatelji, tako z vami kot z nami.

Zaradi te vojne je življenje izgubilo že preveč ljudi. Prinaša trpljenje družinam v Ukrajini, ki se morajo skrivati pred bombami v obleganih mestih ali bežati s svojih domov. Ubija vaše otroke, ki se jih pošilja ubijati nedolžne ljudi, ne da bi razumeli, zakaj naj bi to počeli.

Ta vojna se mora končati. Prav te besede vas je toliko med vami – mater in očetov, novinarjev, profesorjev, učiteljev in študentov, duhovnikov in znanstvenikov, umetnikov in pisateljev – pogumno zapisalo v peticije in jih podpisalo s svojimi imeni.

Želimo vam povedati, da nihče ne ogroža Rusije, da ji ne Ukrajina, ne Evropska unija, ne Združene države Amerike in ne Severnoatlantsko zavezništvo niti najmanj ne želijo škodovati. Nihče si ni priključil niti enega samega kvadratnega metra Rusije niti tega ne želi storiti. V Ukrajini ni izstrelkov zveze Nato, niti ni evropskih ali ameriških.

Nobena vojska Severnoatlantskega zavezništva, ameriška ali evropska, ni vstopila in ne bo vstopila v Rusijo.

Edino, kar ogroža vašo državo, je strah, ki se ustvarja, ko vaši voditelji ravnajo kot danes v Ukrajini, saj to vodi v gospodarske sankcije, nezaupanje ter posledično vzajemen odpor in opustitev vzajemno koristnega sodelovanja. Edino, kar ogroža vašega predsednika, je njegov strah, da bi se Ukrajina razvila v uspešno demokracijo, premagala korupcijo in vladavino oligarhov ter tako postala zgled za boljšo Rusijo.

Ni prostora za to vojno. Da, končati se mora takoj, saj je absurdna, nepravična in nam vsem prinaša še večje nevarnosti. Poleg tega naših 27 držav, vaših 27 sosed, 27 članic Evropske unije samo čaka in upa na dan, ko bomo lahko sodelovali z vami ter si skupaj prizadevali za stabilnost in blaginjo Evrope, naše skupne celine.

To dolgujemo našim otrokom in staršem. To dolgujemo desetletjem miru, ki jih je kljub hladni vojni Evropa uživala od konca druge svetovne vojne. Predvsem pa to dolgujemo naši skupni identiteti, naši skupni evropski kulturi, saj ste vi, prav tako kot mi, najprej in predvsem Evropejci.

Od Sankt Peterburga do Lizbone, od Pariza ali Moskve do Berlina, Kijeva ali Varšave naši mladi delijo enak življenjski slog, enake okuse in enako žejo po svobodi. Vse generacije, od Dublina do Vladivostoka, vsi smo Evropejci, saj so se naše zgodovine vselej prepletale. Tolstoj in Dostojevski, Čehov in Bulgakov, vaši pisatelji sodijo v našo skupno dediščino, v panteon svetovne literature, ob bok Shakespearju, Hugoju, Ševčenku, Goetheju, Cervantesu, Kafki ali Mickiewiczu.

Vsi smo Evropejci, saj vi in mi črpamo svojo skupno kulturo iz grške filozofije, rimskega prava, Stare in Nove zaveze, razsvetljenstva ter demokracije Aten in Rima, obujene z britansko in francosko revolucijo.

Sodelujmo torej, da bomo brez odlašanja končali te temne ure, in prizadevajmo si za dan, ko bosta vaša federacija in naša unija s sedanjimi in prihodnjimi člani našli pot do razumevanja in sodelovanja, ki ju Evropa in svet tako močno potrebujeta.

Sodelujmo, da bomo zagotovili, da konca konfrontacije med Vzhodom in Zahodom nihče več ne bo razumel kot zmage ali poraza, temveč kot začetek novega obdobja demokracije in blaginje na naši celini. Sodelujmo, da bo napočil težko pričakovani dan, ko bomo združili naše intelektualno, naravno in znanstveno bogastvo v potrditev Evrope, njene kulture in civilizacije. Da, sodelujmo za trenutek, ko se bodo mostovi raztezali čez pozabljene zidove. Sodelujmo s tem ciljem, ker to ni nič nemogočega, saj vi in mi, dragi prijatelji in državljani Rusije, zavračamo vojno. Vemo, da mnogi med vami obsojate Putinov zločinski napad in želite mir. Slišimo vaš glas, ko protestirate kljub nevarnosti neutemeljenih aretacij in hudih kazni.

Ker to vemo, ker smo prepričani o tem, vas nagovarjamo danes z željo, da bo to sporočilo pripomoglo k naši spravi in jo pospešilo ter da se bomo lahko čim prej iztrgali iz primeža napetosti, sankcij in predvsem te vojne, ki jo je vaš predsednik tako nepošteno vsilil ukrajinskemu narodu, vam in vašim otrokom.

Naj živi Evropa! Naj živi mir!

***

Vodje štirih političnih skupin evropskega parlamenta:

Manfred Weber, predsednik skupine Evropske ljudske stranke (EPP)

Iratxe García Pérez, predsednica skupine socialistov in demokratov (S&D)

Stéphane Séjourné, predsednik skupine Renew Europe

Manon Aubry in Martin Schirdewan, sopredsednika skupine Levica

