Prebivalka Gaze: »Bombardirali so nas, medtem ko smo spali«

Izraelske obrambne sile so pozvale prebivalce severne Gaze, naj zapustijo območje zaradi prihajajoče ofenzive. Sledila je evakuacija, ki so jo očividci opisali kot prizor kaosa. Družine so pričele zbirati tisto malo, kar jim je še ostalo – šotore in skromne zaloge hrane – ter vse skupaj natovarjale na oslovske vozove, kolesa, improvizirane poltovornjake in avtomobile, poroča Guardian.

Palestinci bežijo iz svojih domov s svojimi stvarmi, potem ko je izraelska vojska izdala ukaze za evakuacijo v mestu Gaza. FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

»Vojaške operacije se bodo stopnjevale, okrepile in razširile proti zahodu do središča mesta z namenom uničenja zmogljivosti terorističnih organizacij,« so sporočile izraelske obrambne sile prek družbenih omrežjih. Po poročanju Reutersa je vojska pozvala civiliste, da se odpravijo proti jugu, proti območju Al-Mawasi v Khan Younisu. Čeprav je Izrael to območje razglasil za humanitarno območje, palestinski uradniki in predstavniki Združenih narodov opozarjajo, da v Gazi ni nikjer varno.

V Gazi ni nikjer varno. FOTO: Oli Scarff/AFP

Po podatkih palestinske civilne zaščite je bilo v nedeljo ubitih najmanj 23 ljudi, med njimi vsaj trije otroci. Mahmoud Bassa, predstavnik agencije, je dejal, da sta bila v jutranjih napadih na hišo v Zaytunu, na vzhodu Gaze, ubita dva otroka. Izraelske sile so se na obtožbe odzvale, da ne morejo komentirati prijavljenih incidentov ter da se borijo z namenom uničenja vojaških zmogljivosti Hamasa.

Prav tako so zdravniki sporočili, da je bilo v izraelskem zračnem napadu na šotore razseljenih oseb v al-Mawasiju pri Khan Younisu ubitih pet ljudi, poroča BBC. Med ubitimi je bilo pet članov družine Maarouf, vključno s tremi otroki.

»Bombardirali so nas, medtem ko smo spali na tleh,« je dejala njihova mati Iman Abu Maarouf. »Nismo storili ničesar narobe. Moje otroke so ubili, ostali pa so na intenzivni negi.« Oče Zeyad Abu Maarouf je za Reuters povedal, da je družina pred mesecem dni prispela v »varno območje«, potem ko jim je Izrael naročil, naj gredo v al-Mawasi.

Ko so izraelske obrambne sile vprašali o incidentu, so za BBC povedale, da brez dodatnih informacij ne morejo podati konkretnega odgovora, a so zatrdile, da »upoštevajo mednarodno pravo in sprejemajo izvedljive previdnostne ukrepe za ublažitev škode za civiliste«.

Žalujoči med pogrebom Palestincev, ubitih v nočnem izraelskem napadu na šotor. FOTO: Hatem Khaled/Reuters

Po do sedaj znanih podatkih je bilo od stopnjevanja konflikta 7. oktobra leta 2023 ubitih najmanj 56.500 ljudi, večinoma civilistov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo dejal, da je »zmaga« njegove države nad Iranom v 12-dnevni vojni ustvarila »priložnosti«, vključno z osvoboditvijo talcev v Gazi, poroča Guardian.

V preteklem mesecu je bilo v Gazi ubitih veliko število civilistov, ki so se zbirali na mestih distribucije pomoči, poroča Al Džazira. Potem ko je izraelska vojska razglasila zmago v vojni proti Iranu, ki se je v torek končala s prekinitvijo ognja, je sporočila, da se osredotoča na »primarno fronto« v Gazi, kjer palestinski skrajneži v ujetništvu še vedno zadržujejo 50 talcev, od katerih naj bi bila več kot polovica mrtvih.

Posredna pogajanja med Izraelom in Hamasom, v katerih kot mediatorja sodelujeta Katar in Egipt, se nadaljujejo, a za zdaj brez vidnih znakov napredka. Po mnenju številnih analitikov bi lahko novo premirje prinesel le neposreden pritisk Donalda Trumpa ali Netanjahuja, saj trenutno kaže, da nobena stran – ne Izrael ne Hamas – ni pripravljena na potrebne koncesije, poroča Guardian.