Počitniška varstva po državi so večinoma polna in lahko precej draga, kot smo že poročali. Letos pa ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z letnim razpisom prvič financira počitniško varstvo, ki bo za vključene otroke v celoti brezplačno. Na razpisu so izbrali skupno 31 izvajalcev iz vseh slovenskih regij, ki bodo v ponedeljek sprejeli prve otroke. Varstvo je namenjeno otrokom prve in druge triade.