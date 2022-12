Sporočilo ljudem in naloga za politike

Voditelji in voditeljice Evropske unije so v četrtek soglasno sklenili, da Bosni in Hercegovini podelijo status kandidatke za članstvo v EU. Ta odločitev je pomemben mejnik, ki potrjuje evropsko prihodnost države. Je odziv na jasne zahteve njenih državljank in državljanov po življenju, polnem dostojanstva, miru in blaginje. Ta odločitev bi morala zdaj v državi spodbuditi pozitivne spremembe.

Politični voditelji in voditeljice imajo jasno nalogo, da dosežejo napredek pri odločilnih in predolgo pričakovanih reformah za uresničitev te ambicije.

Od začetka svojega mandata poskušam zagotoviti, da bi Bosna in Hercegovina še naprej lahko računala na podporo EU. Intenzivno smo si prizadevali, da bi političnim voditeljem in voditeljicam te države pomagali izboljšati delovanje institucij, reševati migracijske izzive in pripraviti ambiciozen sveženj o volilni reformi. Ohranili smo močan mandat za našo stabilizacijsko misijo Eufor/Althea in zagotovili potrebno finančno podporo. Kot sem že povedal letos v Sarajevu: naša zavezanost ohranjanju varnosti in stabilnosti v Bosni in Hercegovini je neomajna. Smo in ostajamo v celoti zavezani enotnosti, ozemeljski celovitosti ter suverenosti Bosne in Hercegovine.

Josep Borrell. FOTO: Project Syndicate

Nezakonita in neizzvana agresija Rusije proti Ukrajini nas je vse opozorila na nestabilnost miru na naši celini. Med napadalcem in žrtvijo ne more biti nobene nevtralnosti. EU in partnerice z Zahodnega Balkana si skupaj delijo odgovornost za ustvarjanje demokratične, stabilne in mirne celine. Bosna in Hercegovina je to odgovornost vzela resno, saj je obsodila agresijo in se pridružila do zdaj najobsežnejšim sankcijam EU proti ruskemu vodstvu. To stališče je dokaz, da naša skupna prihodnost temelji na skupnih vrednotah in načelih.

EU si v tesnem sodelovanju s partnerji po vsem svetu prizadeva ublažiti negativne učinke ruske agresije na preskrbo s hrano, inflacijo, cene energije in primarnih proizvodov, kar velja tudi za Bosno in Hercegovino. Tej državi nihče ne pomaga bolj kot EU, in to počnemo brez prikritih namenov. EU je mobilizirala milijardo evrov za pomoč družinam ter malim in srednjim podjetjem na Zahodnem Balkanu pri spopadanju z vse višjimi cenami energije. Dolgoročno vlagamo v zeleni prehod, da bi odpravili energetsko odvisnost in na tem območju ustvarili dobra delovna mesta.

Veselim se sodelovanja z novoizvoljenimi voditelji in voditeljicami Bosne in Hercegovine, s čimer bo njeno vključevanje v EU postavljeno v središče njihove dejavnosti. Čaka nas še veliko dela: status kandidatke ni končni cilj, temveč le začetek novega poglavja. Preden se bodo lahko začela pristopna pogajanja, je treba močno pospešiti reforme. Te reforme niso nujne zaradi »Bruslja«, ampak so namenjene izboljšanju vsakdanjega življenja vseh prebivalcev ter prebivalk. V tem procesu mora vsak državljan ali državljanka odigrati svojo vlogo, čeprav imajo končno odgovornost za njihovo izvajanje izvoljeni uradniki.

Medtem ko pot od Daytona do Bruslja ostaja polna izzivov, je zdaj končni cilj že dobro viden, časovni načrt pa jasno opredeljen. Podajmo se skupaj na novo pot do pridružitve Bosne in Hercegovine Evropski uniji.

Josep Borrell, visoki predstavnik za zunanjo in varnostno politiko EU.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.