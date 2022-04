Univerzalna opozicija

V nadaljevanju preberite:

Ob ruskem napadu na Ukrajino so razprave o vojni in miru nehale biti zgolj šolske ali akademske. Nekateri so se spomnili druge svetovne vojne, večina jih ni pozabila hladne vojne; zaradi jugoslovansko-slovenske vojne leta 1991 pa je rusko-ukrajinska vojna postala zelo realna in aktualna, pravzaprav prepoznavna. S tem morajo računati tudi današnje akademske razprave.