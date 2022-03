Uspeh še zdaleč ni samo moškega spola

V nadaljevanju preberite:

In nenadoma mi je postalo jasno, da sta pot, na kateri sem, in moja definicija uspeha kar precej divergentni. In da moje tehnično znanje mogoče ne bo zadostovalo, da dosežem tako definiran uspeh. Zato sem se odločila, da svoje obzorje razširim. Začela sem iskati projekt, ki bi mi dovolil, da se učenja lotim v praksi, in na katerem bi lahko ustvarila nekaj svojega. In sovpadli so trije dejavniki: v Slovenijo je prišel Kickstarter, platforma za množično financiranje, ki jo že dolgo spremljam, in ki sem si jo vedno želela preizkusiti; dobila sem idejo za namizno igro, ki se je po izdelavi prototipa in začetnem testiranju izkazala za zabavno; zaradi epidemije covida-19 je veljalo popolno zaprtje države, in ker je Zasavje majcena regija, ki nima gora, sem nenadoma imela veliko prostega časa.

In sklep? Naredimo namizno igro in jo izdajmo na Kickstarterju!

Verjetno ste opazili, da sem preskočila v množino – takšen projekt se mi je zdel prevelik zalogaj, da bi se ga lotila sama, zato sem ga delila z ekipo. In eden od njenih najpomembnejših članov je Blaž, moj partner in soplezalec. Imela sva nekaj dolgih pogovorov, v katerih sva preigrala možne scenarije, in na koncu sklenila, da si projekt oba želiva izpeljati.