Za politiko miru in nenasilja

Pred slabim letom, ob zaostrovanju ukrajinsko-ruske vojne in masakra v Gazi, nas je skupina 120 podpisnikov na Vlado RS naslovila Poziv proti vojnemu hujskaštvu in financiranju nove vojne, v katerem smo jo pozvali, naj ne povečuje izdatkov za oborožitev. To je bil čas po zadnjem vrhu zveze Nato v Washingtonu, ki je napovedal krepitev oboroževanja in širitev zveze na Indo-Pacifik, ko so visoki predstavniki ukrajinskega režima ponosno ponujali Ukrajino za »orožarno svobodnega sveta«, ukrajinski predsednik s pretečenim rokom pa se je pred kamerami podpisoval na izstrelke, namenjene obrambi Ukrajine.

Poziv je slovenska publicistika, ki v osrednjih tiskanih medijih obvladuje te tematike, sprejela na nož. Opljuvani smo bili kot profesorčki, ki ne vemo, kaj govorimo, ki imamo nore ideje onkraj predstavljivega, držimo naj se raje doma, za pečjo, z običajnim naborom etiket, od izdajalcev in plačancev tujih sil, prek putinistov in kremljofilov pa vse do antisemitov. Ministrstvo za evropske in zunanje zadeve se je na Poziv odzvalo z dolgim, gostobesednim odgovorom, ki ga končuje s trditvijo, da se je članstvo v zvezi Nato »zgodovinsko pokazalo kot najuspešnejša in najbolj učinkovita oblika odvračanja agresije« (poziv in vse z njim povezane odzive najdete v pravkar izšli knjigi Vojna in mir).

Medtem se je pokazalo, da so bila opozorila realistična, napovedi so se začele uresničevati, mednarodna napetost pa stopnjevati. Države EU so Ukrajini dovolile uporabo raket dolgega dosega za napad na cilje v osrednji Rusiji, potem pa se hipokritsko zgražale, ko je Rusija odgovorila z enako mero. Zelenski je ZDA razprodal večino Ukrajine in se z ameriškim predsednikom začel pogajati o sklenitvi miru z Rusijo.

To EU ni bilo všeč in se je odločila za še bolj zavzeto oboroževanje Ukrajine, saj da se s Putinom ni mogoče pogovarjati, treba ga je vojaško poraziti. Izrael je, ob tihem soglasju EU, uničil Gazo in napadel Iran, ki da predstavlja eksistenčno grožnjo za izraelsko državo. Pri tem so v EU dokončno padle ne le vse slabo prikrite maske hipokrizije, tudi vsi opevani evropski civilizacijski standardi so se z zadnjimi sramotnimi izjavami predsednice EK (»Izrael ima pravico do samoobrambe«, pri čemer je bil Izrael tisti, ki je napadel Iran) in nemškega kanclerja (»Izrael v Iranu opravlja umazano delo za vse nas«) izkazali za pljunek svobodnemu in svobodoljubnemu svetu, nekdanji pregovorni nemško-francoski vlak pa se očitno spreminja v Eichmannovo lokomotivo za Auschwitz ...

In kaj pri vsem tem počne slovenska vlada?

Izrael in ZDA napadata Iran in nadaljujeta genocid v Gazi – vlada pa moralizira, namesto da bi uveljavljala politiko miru in nenasilja. Izrael grozi s terorističnimi napadi na iranska mesta – vlada pa slepomiši, namesto da bi organizirala mednarodno koalicijo za mir. Evropska komisija pripravlja vojno proti Rusiji – parlament pa poslušno militarizira družbo in povečuje izdatke za orožje.

Nato zapoveduje oboroževanje za svoje vojne – slovenska politika pa se mu podreja, namesto da bi se povezovala z državami, ki se zavzemajo za miroljubno mednarodno sodelovanje (na primer s Kitajsko). A kakor smo državljani dosegli, da je vlada priznala Palestino, tako bomo z vztrajnim prepričevanjem in nenehnim pritiskom spremenili tudi sedanjo politiko vladajočih. Slovenska politika vse do danes ni zmogla niti toliko politične higiene, da bi se distancirala od žaljivih in šovinističnih izjav predsednice EK in nemškega kanclerja.

Podpisnice in podpisniki vabimo državljane in državljanke Slovenije, da vsakdo po svojih možnostih in vsi skupaj s kolektivno močjo zahtevamo od vlade in parlamenta, naj se upreta militaristični politiki evropske komisije in zveze Nato ter začneta organizirati mednarodno koalicijo za miroljubno sodelovanje. Pozivamo vas, da svoje zahteve za mir in sodelovanje, proti militaristični politiki EK, množično naslovite na predsednico republike (gp.uprs@predsednica-slo.si), predsednico državnega zbora (gp@dz-rs.si), predsednika vlade (gp.kpv@gov.si), zunanjo ministrico (gp.mzez@gov.si), ministra za obrambo (glavna.pisarna@mors.si), kakor tudi na vse osrednje medije.

Samo skupaj lahko ustavimo to politiko smrti!

*

Dr. Igor Ž. Žagar in dr. Rastko Močnik s podpisniki: dr. Tomaž Mastnak, Aurelio Juri, dr. Boris Vezjak, dr. Katja Košir, Ira Zorko, dr. Tea Sernelj, dr. Marko Uršič, dr. Gorazd Kovačič, Darja Matjašec, dr. Primož Vitez, dr. Mojca Pajnik, Ranko Novak, Miha Zadnikar, p. Karel Gržan, Amelia Kraigher, dr. Jana Rošker, Natalija Gorščak, dr. Primož Šterbenc, dr. Spomenka Hribar, Miloš Sonc, Barbara Pia Jenič, dr. Marcello Potocco, Rok Kogej, dr. Bojan Baskar, dr. Matej Zima, dr. Božidar Jezernik, Nada Turnšek, Matjaž Hanžek, Bojana Leskovar, Sanja Fidler, Brane Solce, Domen Vrhovnik, Društvo Iskra, Ženja Konjajeva, dr. Maja Breznik, dr. Andrej Detela, dr. Lea Kuhar, Beja Protner, Barbara Jurša, dr. Zdravko Kobe, dr. Ana Podvršič, dr. Irena Weber, dr. Darja Zaviršek, dr. Miklavž Komelj, dr. Andrej Lukšič, Tomaž Sajovic, dr. Andreja Barle Lakota, dr. Darko Štrajn, Franjo Žagar, dr. Janja Žmavc, Franco Juri, Zala Bezlaj, dr. Božidar Flajšman, dr. Maja Simoneti, Jože Kos Grabnar, Mira Muršič, Vojko Kogej, Simona Rebolj, Janez Mrak, Bojan Radej, Meta Jarc, dr. Irena Šumi, dr. Barbara Turk Niskač, dr. Rudi Klanjšek, dr. Rajko Muršič, dr. Jaša Veselinovič

