Leta 2020 slovenski film ne more biti ne servilen ne radikalen, ker ga preprosto ni, pač pa se je okrepila slovenska filmska kritika, ki po novem prihaja celo iz ministrskih vrst. Kar je samo prva od številnih instanc, ki leto 2020 povezujejo s cvetoberom žlahtnega leta 1970, ko so se ideje študentskih prevratov in civilnega gibanja s konca šestdesetih let začele manifestirati na velikem platnu.