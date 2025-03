Boj za negotovost

V nadaljevanju preberite:

Živimo v negotovih časih. Pa ne gre samo za občutke. To ni zgolj nelagodje, ki ga vzbujajo presenetljive vesti iz politike in gospodarstva. Potrjuje ga tudi posebna vrsta statističnega kazalnika, ki meri »negotovost ekonomske politike«. Letos je na svetovni ravni že dosegel rekordnih 460 točk (vrednost je za januar, saj pri podatkih za ves svet traja nekaj časa, da jih ekonomisti zberejo in obdelajo). Kako slabo je to, pokaže zgodovina. Oktobra 2008 je bil kazalnik pri 204 točkah. Pa je takrat gospodarska kriza zajela ves svet, svetovne borze so strmoglavljale v redko videne globine. Maja 2020 je divjala pandemija covida, gospodarstva so otrpnila, kazalnik pa je prišel na 437 točk. Letos je torej svetovna negotovost še hujša.