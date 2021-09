Bojmo se strahu

V nadaljevanju preberite:

Novica o zanikovalcih koronavirusa, ki so vdrli na sedež nacionalne televizije, je obkrožila svet in mu naznanila, kar je sumil že od Janševe čestitke za Trumpovo zmago: Slovenija ni več dolgočasna država. Šok ob tem spoznanju, kristaliziranem v prizoru »bumerjev«, ki so se v duhu hipijevskih protestov svojega otroštva ulegli v televizijskem studiu in se iz njega v skoraj italski teatralnosti pustili fizično odvleči šele policiji, je zameglil resnično razsežnost incidenta. Šlo je za vsega dva ducata ljudi, sveto prepričanih o svojem prav, a nenasilnih – in pravzaprav nemočnih.